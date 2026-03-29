Uli Hoeness: "Alexander Isak 150 milyon euro ise Harry Kane 250 milyon euro eder"

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yönetici, İngiliz golcünün transfer piyasasındaki değerine ilişkin çarpıcı bir kıyaslama yaptı.

Hoeness, yüksek bonservis bedellerine değinirken Alexander Isak üzerinden örnek vererek şunları söyledi:

"Liverpool'un Isak için 150 milyon euro ödediğini düşünürsek, Harry'nin değeri 250 milyon euro."

Kane’in kulüpte kalmasını istediklerini belirten Hoeness, sözleşme uzatma ihtimalinin ise zor olduğunu dile getirdi.

"OYUNA KATKISI MÜKEMMEL"

İngiliz yıldızın kulüpteki yaşamından memnun olduğunu vurgulayan Hoeness, oyuncunun hem saha içindeki performansından hem de profesyonelliğinden övgüyle söz etti.

Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde Kane’in daha komple bir forvete dönüştüğünü belirten Hoeness, oyuncunun oyun içindeki katkısına dikkat çekti.

Deneyimli golcünün fiziksel durumunun üst seviyede olduğunu ifade eden Hoeness, Kane’in önümüzdeki yıllarda da bu performansını sürdürebileceğini söyledi. Ancak olası transfer tekliflerine de değinen Hoeness, özellikle Suudi Arabistan’dan gelebilecek yüksek tekliflerin belirsizlik yaratabileceğini belirtti.