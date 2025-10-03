Ülke adalet arıyor

Haber Merkezi

Hukuk eliyle baskı altına alınmaya çalışılan toplumsal muhalefet adliye koridorlarında sindirilmeye çalışılıyor. Gazetecisinden avukatına, yurttaşına herkes adalet arıyor. Dün adliye koridorlarında birçok davada adalet talebi öne çıktı.

TAHLİYEYE İTİRAZ

Gezi Parkı Direnişi’ne ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 8 aydır cezaevinde tutulan menajer Ayşe Barım, önceki gün görülen duruşmada ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Barım’ın tahliyesine itiraz etti. Öte yandan Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Barım

KARABAY'A BERAAT

Gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında dün görüldü. Karabay hakkında kararını açıklayan mahkeme, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "hakaret" suçlamalarından beraat, kararı verirken "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçlamasından 425 gün para cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karabay’ın başka bir dosyadan tutukluluğu devam edecek. Karabay’ın tutuklu olarak yargılandığı dava ise 2 Aralık'ta görülecek.

Furkan Karabay

JET HIZIYLA YARGILAMA

“Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında söylediği sözlerden dolayı tutuklanan program sunucusu Boğaç Soydemir ve bu sözlere gülen konuğu Enes Akgündüz'ün iddianamesi bir günde hazırlandı ve ilk duruşma bir hafta sonra, 1 Ekim’de yapıldı. Öneki gün ilk defa hakim karşısına çıkan Soydemir ile Akgündüz’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

SARAÇHANE DAVASI SÜRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hâkim lise öğrencisi F.E.‘nin yurtdışı yasağının kaldırılmasına, ek bilirkişi raporu istenmesine karar verdi. Duruşma 10 Şubat 2026 10.30’a ertelendi. Sanık S.Y.’nin avukat yaptığı savunmada, “Polisin ihtiyar aracı yapmadığı, bazı polislerin dağılın dediği bilirkişi raporunda sabit. Dağıl ihtiyarının ardından 2 dakikalık süre verilmesi gerekiyor. Bilirkişi raporunda güvenlik şubenin inceleme tutanağından karşılaştırma yapışarak rapor düzenlenmiştir. Raporda müvekkilimiz olduğu düşünülen şahıs hakkındaki kısımda şahsın yürüdüğü, slogan atıp atmadığının belli olmadığı. Anonsların konuşma şeklinde olduğu ve duymayacak yerde olduğu tespit edildi. Beraatını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI YARGILANACAK

103 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın dava dosyasına, tarihçiler Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı ile hukukçu Köksal Bayraktar bilimsel mütalaa sundu. Altaylı, bugün Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 no'lu duruşma salonunda mahkeme önüne çıkacak. Bardakçı, Fatih Altaylı'nın yorumunun Osmanlı Devleti'nin tarihiyle ilgili olduğunu söyledi. İlber Ortaylı ise "Tamamen geçmişin bu şekilde analizini yapmaktadır. Demokratik seçim mekanizmasına inandığı açıktır" dedi.

MİNGUZZİ DAVASI ERTELENDİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 5’inci duruşması görüldü. 2 sanıklı ana dava dosyasıyla sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyanın birleştirilmesiyle, toplam 4 sanık bugün ilk kez birlikte hakim karşısına çıktı. Gergin geçen duruşma 21 Ekim tarihine ertelendi.

Mattia Ahmet Minguzzi

ADLİ KONTROLLER KALDIRILDI

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Kuzey ve Doğu Suriye'de haber takibi yaparken katledilmesini protesto eden gazeteci ve siyasetçilerin, 21 Aralık 2024'te İstanbul'da katıldıkları eylemden dolayı haklarında "örgüt propagandası yapmak", "kanuna aykırı yürüyüşe katılma ve ihtara rağmen dağılmama" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 24'uncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, iddia makamı gazeteciler hakkında alınan adli tedbir kontrollerinin devamı yönünde karar verilmesini isterken, avukatlar da tedbirin kaldırılmasını istedi. Mahkeme, yargılananlar hakkındaki adli tedbir kontrolü kararını kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.