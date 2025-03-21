Ülke ayakta: 53 kişiye işlem yapıldı, 54 kişi gözaltında!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile birlikte toplam 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada paylaşım yapan 326 hesap incelemeye alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, söz konusu gözaltıların 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçlamasıyla yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, dün gece düzenlenen protestolarda ise 53 kişiye '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından işlem yapıldığını aktardı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve -'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, -Kamu Malına Zarar Verme ve -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2025

ÜLKE AYAKTA

İktidarın muhalefet üzerinde yargı sopasıyla kurduğu baskılar son sürat devam ediyor. İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından üniversitelerden meydanlara, ülkenin dört bir yanında bir araya gelen on binler, Saray rejimine tepki gösteriyor.