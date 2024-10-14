Ülke barışı böyle sağlanmaz

Haber Merkezi

Diyarbakır’da Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yapılmak istenen "Özgürlük Mitingi" öncesi İstasyon Meydanı abluka altına alındı. Diyarbakır Valiliği’nin yasak kararını gerekçe gösteren güvenlik güçleri farklı illerden Diyarbakır’a gelmek isteyen çok sayıda otobüs ve aracı durdurup kente girişlerine izin vermedi. Diğer illerden yapılan takviyelerle 5 bin polisin görevlendirildiği aktarıldı. Miting için farklı yürüyüş kolunda bir araya gelenler de ACZ Plaza önündeki kitleye dahil oldu. Alanda toplananlar "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla, şarkılar ve halaylarla durumu protesto etti. Polis, "Sloganlara devam ederseniz müdahale edeceğiz" anonsu geçti. Polis ekipleri sık sık kitleye müdahale etti.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan da buradaki buluşmaya katıldı. Engellemeye tepki gösteren kalabalık "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak yasak kararını protesto etti.

Mitingde DEM Parti milletvekilleri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Barış Anneleri, belediye eşbaşkanları ile birçok siyasi parti yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mitingin yasaklanmasına tepki göstererek, “Türkiye barışı böyle sağlanmaz" dedi. Bakırhan, çözüm için de İmralı ve Meclis’i işaret etti. Bakırhan, polislerin sık sık siyasetçilerin sözlerini kesmesine tepki gösterdi. Bakırhan, "Bugün karşılaştığımız tablo, aslında ‘Türkiye barışını sağlayacağız’ diyenleri ters köşe yapan bir tablodur” dedi.

Mitingin yasaklanması kararı nedeniyle, çok sayıda kentten Diyarbakır’a gitmek isteyen DEM Partililer, polis ekipleri tarafından engellendi. DEM Partililer, İstanbul’un Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Arnavuktöy, Beyoğlu, Tuzla, Pendik, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde kalkacağı noktalarda buluştu.

İZMİR’DE YOL KAPATMA EYLEMİ

Polisler, yola çıkmak isteyenleri yasak gerekçesiyle engelledi. Bazı kişiler bunun üzerine bilet alarak farklı otobüs firmalarıyla, bazı kişiler de özel araçlarıyla yola çıktı.

Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli’den çok sayıda kişi İzmir’in Konak ilçesindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilciliği önünde toplandı. Polisin engellemesine tepki gösteren DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Düzgün Küçük, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’a gideceklerini söyledi. Partililer, engellemelere karşı yaklaşık 4 saat boyunca yol kapatma eylemi gerçekleştirdi. Daha sonra Basmane semtine yürüyüş yapıldı ve basın açıklamasıyla karara tepki gösterildi.