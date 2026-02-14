Ülke basketbolu, Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa basketbolunun farklı organizasyonlarında mücadele eden Türk takımları, sezonun bu bölümünde zirveyi ele geçirerek güçlü bir tablo ortaya koydu.

Fenerbahçe, EuroLleague’de liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, son maçında Panathinaikos’u 85-83 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi karşısında son saniyede gelen basketle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, oynadığı 27 maçta 20 galibiyete ulaştı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, üst üste 7. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, EUROCUP'TA ZİRVEDE

Ülke basketbolundaki yükseliş Eurocup'ta Beşiktaş ile devam etti. Siyah-beyazlılar, B Grubu’ndaki son maçında Panionios’u deplasmanda 114-74 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

18 maçta 13 galibiyet elde eden Beşiktaş, attığı 1666 sayıyla grubunun en skorer takımı olurken, doğrudan çeyrek finale yükseldi. Aynı organizasyonda A Grubu’nda mücadele eden Bahçeşehir Koleji ise ligi 2. sırada bitirerek son 8 takım arasına kaldı.

GALATASARAY’DAN ÇİFTE LİDERLİK

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, normal sezonda yer aldığı E Grubu’nu 5 galibiyetle lider tamamlarken, son 16 turunda da zirvedeki yerini korudu.

I Grubu’nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Galatasaray, en yakın takipçilerinden Le Mans Sarthe Basket’i deplasmanda 94-81 yenerek iddiasını güçlendirdi.

KADINLARDA DA ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Kadınlar Avrupa basketbolunda da tablo değişmedi. Fenerbahçe ile Galatasaray, Euroleague'de gruplarını lider tamamladı.

İlk turda oynadıkları 6 maçın tamamını kazanan iki ekip, ikinci turda da zirvedeki yerlerini korudu. Galatasaray 12 maçta 10 galibiyet alırken, Fenerbahçe 11 galibiyetle dikkat çekti. Bu sonuçlarla iki Türk takımı da Altılı Final’i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Yarı final play-in etabında Galatasaray, Basket Landes, Fenerbahçe ise Spar Girona ile eşleşecek.