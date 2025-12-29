Ülke basketbolunda 2025 böyle geçti: Şampiyonluklar, finaller ve daha fazlası...

Ülke basketbolu 2025 yılında milli takımlar, kulüpler, yönetsel başarılar ve oyuncu performanslarıyla öne çıkan bir sezon geçirdi.

Hem Avrupa Şampiyonaları’ndaki dereceler hem de kulüp düzeyindeki finaller yılın başlıklarını oluşturdu.

EUROBASKET’TE İKİNCİLİK

Türkiye Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te 2001’in ardından ikinci kez gümüş madalya kazandı.

Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olan Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, organizasyondaki 9 maçın 8’ini kazanarak finale gelirken, teknik ekip ve oyuncu performansları turnuvanın öne çıkanları arasında gösterildi. Ergin Ataman “En Değerli Başantrenör” seçilirken, Alperen Şengün de turnuvanın “En İyi 5”i içinde yer aldı.

Ulusal Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 2017’den bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi. Turnuvayı 7. sırada bitiren Türkiye, 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı elde etti. Şampiyona sonrası başantrenörlük değişikliği yaşanırken, Ekrem Memnun’un yerine Andrea Mazzon’un getirildiği ve eleme pencerelerinden birine İstanbul’un ev sahipliği yapacağı bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE’DE İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

Kulüp düzeyinde yılın en büyük sonucu Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 2024-2025 Euroleague sezonunu şampiyon tamamlayarak 2017’den sonra ikinci kez kupayı kazandı.

Abu Dabi’de düzenlenen Dörtlü Final’de yarı finalde Panathinaikos'u, finalde ise Monaco’yu geçen Fenerbahçe, sezonu Euroleague’in yanı sıra Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla birlikte toplam 4 kupayla kapattı.

Yönetim ve temsil düzeyinde öne çıkan başlıklardan biri de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun 2026 FIBA “Onur Listesi”ne seçilmesi oldu. Türkoğlu, bu listeye giren ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

ALPEREN ALL-STAR OLDU

Bireysel başarılar tarafında ise Alperen Şengün dikkat çekti. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, NBA’de all-star seçilerek Mehmet Okur’un ardından bu unvana ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu. All-Star organizasyonunda forma giyen Şengün, maçta 4 sayı ve 1 ribaunt üretti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselerek sezonun bir diğer önemli kulüp başarısına imza attı. Dörtlü Final’de Tenerife’i 90-80 mağlup eden sarı-kırmızılılar, finalde Unicaja Malaga’ya 83-67 yenilerek ikinci oldu.

Kadınlar tarafında ise ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde ZVVZ USK Prag’a 66-53 kaybederek sezonu ikincilikle tamamladı.

BEŞİKTAŞ ÜÇ KULVARDA FİNALE ÇIKTI

Yılın genel tablosunda Anadolu Efes’in kupasız bir sezon geçirmesi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Lacivert-beyazlı ekip ligde yarı finalde, Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde elenirken Euroleague’de play-off oynamasına rağmen Dörtlü Final’e kalamadı.

Beşiktaş ise Dusan Alimpijevic yönetiminde lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda final oynadı, üç kulvarda da Fenerbahçe'ye kaybederek sezonu ikinciliklerle tamamladı.