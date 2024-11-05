'Ülke batıyor' diyen TİM Başkanı'ndan düzeltme: "Firmalar batıyor" diyecektim

CNBC-e'ye yaptığı açıklamada "Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok" diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, açıklama yaptı.

"Ülke batıyor" ifadesini sehven kullandığını belirten Gültepe, " 'Firmalar batıyor' yerine, sehven 'ülke batıyor' ifadesini kullandığımı gördüm" dedi.

Gültepe, "Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok" demişti.

Gültepe'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Röportajda da vurguladığım üzere yüzde 50’yi aşan faizle yatırımı, üretimi, istihdamı nihayetinde ihracatı artırma şansımız bulunmuyor. Üretim ve istihdam tarafında kayıplarımız var. Bir çok sektörümüz rekabetçilik konusunda zorlanıyor.

Röportajda bu konuya dikkat çekmek için, 'firmalar batıyor' yerine, sehven 'ülke batıyor' ifadesini kullandığımı gördüm. Röportajın bütünü dikkate alındığında kastedilenin 'firma' olduğu açık bir şekilde anlaşılacaktır. İhracat ailesi olarak Türkiye’ye değer katmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."