Ülke ekonomisi betona yaslandı

Ekonomi Servisi

Üretimde durgunluk, ekonomide kriz iş kayıplarını tetiklerken imalatta çalışan sayısı aydan aya eriyor. Tekstilden beyaz eşyaya üretim sektörü kan kaybederken inşaat ve hizmet büyüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıla göre yüzde 1 artış kaydederek 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık yüzde 3,5 gerilerken inşaatta yüzde 6,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı. Sanayide toplam çalışan sayısı yalnızca bir ayda 41 bin kişi geriledi.

DEVASA İŞ KAYBI

Dayanıklı tüketim malları imalatında çalışan sayısı geçen yılın ekim ayına göre 11 bin kişi azalarak 319 bin 281'e geriledi. Tekstil sektöründe geçen yıla göre çalışan sayısı yüzde 10,2 geriledi. Bu sektörde Ekim 2023'te 480 bin 446, Ekim 2024'te 467 bin 754 olan çalışan sayısı, bu yılın Ekim ayında 420 bin 213'e geriledi.

Giyim sektöründe de durum benzer. Burada çalışanlar da geçen yıla göre yüzde 12,7 geriledi. Geçen yılın ekim ayında 606 bin 118 olan çalışan sayısı bu yıl ekimde 529 bin 367 kişi oldu. Deri sektöründe gerileme yıllık yüzde 12,9 olurken geçen yılın aynı döneminde 64 bin 679 olan çalışan sayısı bu yılın ekim ayında 56 bin 346'ya geriledi.

Maden patronlarının toplu işten çıkarma politikaları burada da işçi sayısının azalmasına neden oldu. Kömür ve linyit çıkarımında çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 gerileyerek 35 bin 191 oldu. Bu işlerde çalışan 5 bin 539 kişi bir yıl içinde işini kaybetti.

Verilere göre hizmet sektöründe ulaştırma ve depolamada çalışan sayısı bir yılda 44 bini aşkın artarken inşaatta çalışanların sayısı 117 binden fazla yükseldi.

BİNA FABRİKASI

Geçen hafta açıklanan sanayi üretimi verileri sektörde çarkların dönmediğini ortaya koymuştu. Dün TÜİK'in duyurduğu inşaat ve hizmet üretim endekslerindeki artışlar dikkati çekti.

Hizmet üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. İnşaatta yıllık artış yüzde 28 oldu. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 29,9 yükseldiği görüldü. Sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,2'lik yükseliş kaydetmişti.