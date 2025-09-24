Ülke enflasyonda zirveye kilitlendi

Ekonomi Servisi

Ülkede enflasyonun görünümü iyileşmiyor. OECD raporu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek ekonomi yönetiminin "hayal"lerinden uzağa taşıdı. OECD’nin güncellemesine göre Türkiye bu yılı da Arjantin’den sonra en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke olarak kapatacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti. OECD, Ekonominin Görünümü Geçici Raporu'nda güncellemeye gitti. Yapılan güncellemeler arasında Türkiye için tahminler de yer aldı.

OECD, 2025 yıl sonu için enflasyon tahminini 2,1 puan yükseltti. Bir önceki raporda yüzde 31,4 olan 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 33,5'e yükseltildi. Örgüte göre Türkiye'nin enflasyonu yine zirvede, OECD ülkeleri içinde Arjantin'den sonra 2'nci sırada yer alacak.

2026 yılsonu enflasyon tahmini de artarak yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltildi. Buna göre Türkiye, 2026'da enflasyonun en güçlü görüldüğü ülke olacak. Aynı yıl en yakın ülke Arjantin'in enflasyonunun da yüzde 16,5'e gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon tahminleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin resmi tahminlerinin de üstünde gerçekleşti. Eylül ayının başında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yılı enflasyon hedefi önceki tahmine göre 11 puan artışla yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 28,5'e yükseltilmişti. 2026 yılı için tahminler ise son OVP'de yüzde 16 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonunda enflasyon beklentisi ise yüzde 24 ila 29 aralığında.

Tahminlerin yer aldığı raporda "Enflasyonun azalması bekleniyor ancak riskler devam ediyor" denilirken enflasyonun düşüşünde işgücü piyasalarının zayıflamasının etkilerine dikkat çekildi.

Raporda, "Genel enflasyonun 2025'te yüzde 3,4'ten 2026'da yüzde 2,9'a düşmesi beklenirken, gelişmiş G20 ekonomilerinde çekirdek enflasyon genel olarak istikrarlı seyrederek yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e hafif bir düşüş gösterecek. Ancak enflasyonist baskılar yeniden ortaya çıkabilir" denilirken kimi ülkelerde enflasyonun gerileme hızındaki yavaşlamaya mal fiyatlarında yükseliş ve hizmet enflasyonundaki hizmet enflasyonu inatçı seyrin eşlik ettiği vurgulandı.

BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZYONA GİDİLDİ

Raporda Türkiye için büyüme tahminleri de revize edildi. Örgüte göre ülke ekonomisi 2025'te yüzde 3,2 büyüyecek. Bir önceki büyüme tahmini yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı. 2026 yılında büyüme beklentisini ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirdi.

OECD raporunda ABD ekonomisi için ise 2025 büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken 2026 için yüzde 1,5'te kaldı. Avro Bölgesi'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarılırken 2026 için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü. Çin için yapılan 2025 tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a, 2026 tahmini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi.

Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e yönelik baskıları ile birlikte, raporda "Merkez bankalarının bağımsızlığı düşük ve istikrarlı enflasyonu sağlamak için kritik" denildi. Raporda, "Özellikle ABD ve Fransa’da borçlar endişe yaratıyor" denildi.