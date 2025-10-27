Ülke futbolu bahis soruşturmasıyla sarsıldı: Daha önce müdahale edilebilirdi

Ülke futbolu, dün başlayan bahis soruşturmasıyla sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerdeki 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, bu hakemlerden 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, hakemlik kurumunu tamamen “temizlemek” istediklerini belirterek, “Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışmaları sonucunda, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip, talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK DA DEVREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamayı mevcut soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul ettiğini bildirdi. Başsavcılık tarafından futbol karşılaşmalarında görev yapan bazı hakemlerin karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiası kapsamında nisan ayında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu soruşturma devam ederken, bazı hakemlerin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasıyla MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerin ardından, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup, her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.”

Gün geçtikçe daha fazla batağa sürüklenen ülke futbolunun durumunu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ertuğrul Dilek değerlendirdi.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Emin Özkurt, soruşturmanın üzerine gidildiği takdirde bunun bir dönüm noktası olabileceğine işaret ederek, “Kesinlikle bir dönüm noktası olacaktır. Eğer açıklanan şekilde bu konunun üzerine gerek hakemler gerek futbol ailesinin diğer mensupları üzerinden net bir şekilde gidilecekse ve bunun neticesinde hukuk içinde sonuçlar doğurulacaksa, o takdirde Türk futbolunun aydınlığa çıkması için bir fırsattır.

Ama eğer süreç bu şekilde devam etmez, yani başladığı gibi ilerlemez ve iyi başlasa da daha sonra akamete uğrarsa ya da uğratılırsa, o takdirde de negatif anlamda bir dönüm noktası olur. Ben bu açıklamayı, Sayın Hacıosmanoğlu'nun yaptığı bu basın toplantısını ve toplantıdaki değerlendirmelerini çok ama çok kıymetli buluyorum. Sonuna kadar futbol camiasının bütün fertleri tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bahisle, dolayısıyla da şikeyle yolu kesişen kim varsa — hakem, yönetici, futbolcu fark etmez — onların futboldan temizlenmesi için bir fırsat olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

YARISINDAN FAZLASINI KAPSIYOR

Başlatılan operasyonun kapsamının çok geniş olduğunu belirten Özkurt, “Öyle büyük bir kapsamdan bahsediyoruz ki, aktif hakemlerimizin yarısından fazlasını kapsıyor” dedi. Hakemlerin otorite boşluğundan yararlanarak rahat hareket ettiğini ifade eden spor hukukçusu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu zamana kadar bu koltuklarda oturan insanlar, öyle anlaşılıyor ki sporun temiz kalması, hakemlerin bu gibi faaliyetlerden uzak tutulması konusunda ciddi önlemler almamışlar veya üzerine gitmemişler. Yoksa hakemlerin yarısından fazlasının böyle bir duruma düştüğü bir ortam fark edilmemiş olabilir mi? Öyle bir organizasyon düşünün ki, yapının içindeki insanların yarısından fazlası bu bahis işine bulaşmış. Bunu fark etmemek mümkün değil. Demek ki fark edilmiş ama belli dengeler gözetilerek üzerine gidilmemiş. Sayın Hacıosmanoğlu yönetiminin bu dengeleri gözetmediğini tahmin ediyorum. Bu açıklamayı çok iddialı ve kararlı bir çıkış olarak görüyorum, gerçekten takdir edip arkasında durulması gereken bir hareket olarak değerlendiriyorum.”

Yapılanların insanların güvenini ciddi biçimde zedelediğini vurgulayan Özkurt, “Temel sorun zaten bu. Soruşturmalar 5 yıl öncesine uzanamıyor. Ancak bu, o dönemlerin hiç değerlendirilemeyeceği anlamına da gelmez. Bu çerçevede kulüplerin, bundan zarar gördüklerini düşünmeleri halinde genel mahkemelere başvurarak tazminat talep etme hakkı doğabilir. Ligin tescili gerçekleştiği için sıralama veya şampiyonluk değişmese de, zarar gördüklerini düşünen takımlar dava açabilir” diye konuştu.

DÜNYADA DA PROBLEM

Bahisin yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük bir problem olduğunu söyleyen Özkurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şu anda NBA’i de vuran bir skandal var. Amerika’da da soruşturmanın kapsamının genişletilmesinden bahsediliyor. Bahis işin içine girdiği anda ortam inanılmaz derecede kirleniyor. Bu kadar büyük paralar kazanmalarına rağmen sporcular daha fazlasına yönelik açlıklarını bastıramıyorlar ve bahis konularına giriyorlar. Fenerbahçe başkanının bu konuyla ilgili açıklamaları var, muhtemeldir ki oradaki süreç de genişleyecek. Bu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın kanayan yarası. Sporcuların, yöneticilerin, teknik adamların aklını çelen büyük paralar söz konusu. Ben, sporcuların bahisle ilgili hiçbir faaliyette bulunmamasını sağlayacak mekanizmaların mutlaka kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işe bir yerden girildiğinde sonu gelmiyor, çok farklı yollara sapabiliyorsunuz.”

DAHA ÖNCE ULAŞILABİLİRDİ

Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse, TFF’nin bahis oynayan hakemlerin bilgilerine çok rahat ve daha önce ulaşabileceğini belirtti. Köse konuyu şu ifadelerle özetledi:

“Bu, ulaşılması çok zor, karmaşık bilgiler içeren bir operasyon değil. Bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Federasyon, eğer ilgili lisans sahibi taraflardan bilgi isterse, Türkiye’deki kurumlar belli, hepsi anında verileri sunar. Asıl sorgulanması gereken, şimdiye kadar neden yapılmadığıdır. Dolayısıyla bu, çok detaylı bir takip gerektiren araştırma konusu değildir. Zaten FIFA ve UEFA bunu yapıyor. Hatta Interpol’le birlikte FIFA’nın maç manipülasyonunu önlemeye ilişkin kurduğu bir komite var. Türkiye bu yapının dışında kalmıştı, ancak artık bu örnekle birlikte ülkemizde de benzer bir yapının kurulması gerektiği açıkça ortaya çıktı.”

YETERSİZ AÇIKLAMALAR

Köse, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının yetersiz olduğunu belirterek, “Başkanın açıklamalarından çok ayrıntı öğrenemiyoruz. Sadece belli hakemlerin hesapları olduğu ve bazı hakemlerin oynadığı söyleniyor; bir de klasmanlar paylaşılmış. Bir bahis sitesinde hesabı olmak tek başına ceza sebebi değildir. Ceza alması için TFF Disiplin Talimatı ve UEFA etik kuralları açıkça ihlal edilmiş olmalıdır. Bahis oynadığı tespit edilirse, mutlaka ceza verilmelidir. Hangi maça oynadığının önemi yok. At yarışına bile bahis oynasa ceza alır, ancak futbol maçına oynadıysa lisansı iptal edilir. Kendi yönettiği maça oynaması şart değildir; bir Süper Lig hakemi alt ligdeki bir maça bile bahis oynasa bu iptal sebebidir” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumun sorumlusunun TFF olduğunu belirten Köse, açıklamasına şöyle devam etti:

“Konunun tek sorumlusu federasyondur. Hakemleri yetiştiren, görevlendiren, disipline eden kurum TFF’dir. FIFA’da da bu konuda birçok örnek var. Daha önce ses kayıtları ortaya çıkan, pazarlık yaptığı tespit edilen hakemler Şampiyonlar Ligi turnuvalarından men edildi. Bu olaylar şikeyle ilgilidir ama bahisle yakından ilişkilidir. UEFA ve FIFA’nın Interpol’le yaptığı çalışmalar sayesinde uzun süredir Avrupa’da hiçbir hakem bu işlere bulaşmıyor. Türkiye’deki hakemlerin kendi isimleriyle bu işe girmesi ise inanılmaz bir cesaret. O kadar eminler ki kendilerine bir şey olmayacağından... O kadar pervasızlar.”

Soruşturmanın futbolculara da sıçrayacağı iddialarına ilişkin konuşan Köse, “Futbolcular bu işlerin içine giriyorlar. Genelde kendileri değil, yakınları veya başka isimler üzerinden bahis oynuyorlar. Geçmişte Gökdeniz Karadeniz olayı vardı; 6 ay futboldan men edilmişti. Yani futbolcuların da bu işin içinde olduğu kesin. Federasyonun bunları da sürekli izlemesi gerekiyor. Aslında bahis şirketleri bu kişileri kolaylıkla tespit edebiliyor. Bildiğim kadarıyla şu anda futbol federasyonu yöneticilerinden birinin hakkında da bir soruşturma yürütülüyor. Ancak bu dosya şikeyle ilgili ve gizlilik kararı olduğu için kim olduğunu bilemiyoruz.”

ESKİ MHK BAŞKANI DİLEK: FELAKET BİR TABLO

Eski MHK Başkanı ve FIFA kokartlı hakem Ertuğrul Dilek, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1950’li yıllarda bu yasaklar başlamıştı. O zamanlar hakemlik amatörce yapılıyordu, şimdi ise profesyonel. Hakemlik hayatım boyunca hiçbir arkadaşımın bu konuda fire verdiğini görmedim. Faal hakemler oynayamaz dendi ve o kural hep sürdü. Şimdi 571 hakemin 371'i kayıtlıysa ve 100'den fazlası aktif oynuyorsa, bu tam anlamıyla bir felaket.”

“Hacıosmanoğlu ‘81 ilde kurs açacağız, hakem yetiştireceğiz’ diyor ama bu mümkün değil. Kurstan çıkıp hakem olunmaz. En az üç-beş sene amatör liglerde görev yapmak gerekir. Ondan sonra yavaş yavaş üst klasmanlara yükselinir. Mevcut durumda kursla hakem yetiştirme fikri abes. Bu sistem büyük bir hakem boşluğu yaratır.”

“Bütün bunlar çürümenin bir işareti. Denetim mekanizması iyi çalışmamış. Çünkü bu tablo bir günde oluşmaz. Bu hakemlerin çoğu geçmiş federasyonlar döneminde de bu işi yapıyordu.”

“Bu durum Avrupa’daki hakemlerimizin önünü kesebilir. Zaten bir darbe yemiştik, bir darbe daha yiyebiliriz. Ardından yabancı hakem konusu yeniden gündeme gelir. İki açıdan da hakem camiasını zor durumda bırakan bir tabloyla karşı karşıyayız.”