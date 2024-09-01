Ülke genelinde sağanak: Dört ilde 752 ihbar, mahsur kalan 37 kişi tahliye edildi

Bazı illerde etkili olan yağışlarda mahsur kalan 37 kişi tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan 37 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Uşak için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

UŞAK'TA 27 YURTTAŞIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Uyarı verilen dört ilde toplam 752 ihbarın alındığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik uyarı verilen iki ilimizde mahsur kalan 37 vatandaşımızın tahliyesi sağlanmıştır. Uşak'ta mahsur kalan 27 vatandaşın tahliyesi AFAD ve itfaiye ekiplerince sürdürülmektedir. Çalışmalara destek veren AFAD, polis, jandarma, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız."