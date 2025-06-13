Ülke gerçeğinden tamamen koptular

Politika Servisi

İktidar ülkeyi seçimsiz, sandıksız, muhalefetsiz bir rejime götürmek isterken siyaset en tepeden kuruluyor. Bir yanda yargı sopası ve muhalefeti susturmaya dönük ardı arkası kesilmeyen operasyonlar diğer yanda sandıkta kaybedilen belediyelere çökme hamlesi son sürat devam ediyor.

Saray yönetimi etrafında bulunan bir grup ülkeyi yönetirken partilerin, Meclis’in işlevi giderek azalıyor. 31 Mart seçimlerinde kurulduğundan bu yana ilk kez ikinci parti konumuna gerileyen, kamuoyu yoklamalarına göre oy kaybı devam eden AKP ise artık bir siyasi parti konumundan sıyrılmaya başladı. Siyaset kuramayan, dağılmaya yüz tutmuş bir birliğe dönüşen partinin milletvekilleri ise halktan kopuk, Saray’ın talimatlarına odaklı, ülke sorunlarından ve gerçeklerinden habersiz, halka yabancı bir noktaya geldi.

AKP’Lİ VEKİL REZİL OLDU

Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada belediyenin CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in yaptığı skandal açıklama tam da bu durumun en net örneği oldu. AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, katıldığı televizyon programında Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklandığından habersiz şekilde yorum yaparak "AK Parti'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AK Parti'ye hoş geldin diyorum kendisine" dedi.

Böhürler şöyle konuştu: "Böyle bir durumda belediye başkanı kendi ilçesinde çalışma yaparken AK Parti'ye geçerek bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir. Bu fikre de saygı duyarım. Sonuçta AK Parti'den CHP'ye, CHP'den de AK Parti'ye daha önce de geçişler oldu, başka partilerde de oldu. Bu kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karardır. Kendi seçmen kitlesi, kendi bölgesinin seçmen kitlesi sonuçta gördüğümüz gibi muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunluğa sahip. Ben bölgesine AK Parti'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AK Parti'ye hoş geldin diyorum kendisine. Gaziosmanpaşa gelişen bir ilçe ve bu sinerjiyle ilçeye çok daha iyi hizmetler yapacaktır diye düşünüyorum."

NE KENDİSİNE NE ÜLKEYE FAYDASI VAR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Taziye programını tamamladıklarını belirten Özel, gündeme dair de konuştu. Cafer Mahiroğlu hakkındaki yakalama kararını eleştiren Özgür Özel, "Doğrudan basına, medyaya ve muhalefete yönelik bir saldırı" derken GOP Belediye Başkan vekilinin meclis çoğunluğuyla AKP'ye verilmesine de "AK Partili bir başkanın yerine vekil seçilecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir" sözleriyle tepki gösterdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama telefonunu da eleştiren Özel, "Sayın Erdoğan arıyor ve kutluyor. Hakan’ı yargılayan mahkemenin savcıları, cumhurbaşkanının GOP vekilini arayıp kutladığı yerde Hakan’ı nasıl serbest bırakacaklar? Geçmişin mağduru olan bir siyasetçinin bugünün zalimi, böyle hataları yapmaması gerekir. Ne kendisine, ne Türkiye'ye, ne demokrasiye faydası var. AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım. Bence kanun da yanlış zaten. Yani böyle olunca hemen 60 gün sonra soralım yine millete. Niye içeriden yapıyoruz, dışarıdan yapıyoruz bilmem ne?" ifadelerini kullandı.

Yandaş çıkışlarıyla sık sık rezil olan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a göre tutuklanan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkan vekili olarak AKP’li Eray Karadeniz’in seçilmesi ‘yasal bir durum’. Hakan, Gaziosmanpaşa’daki seçimi değerlendirirken görevden uzaklaştırma kararının bu ilçeye özgü olmadığını ve bunun yasal gereklilik olduğunu savundu. Hakan şöyle devam etti: “‘CHP’liyi görevden aldılar, onun yerine AK Partiliyi getirdiler, bu bir irade gaspıdır’ anlatısı da algısı da yanlıştır yani. Kurallar işledi. Yasal olarak yapılması gereken yapıldı. Ve sonuç böyle oldu.”

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ESNAF ZİYARETİNE ÇIKTI!

Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin 'tutuklanmasının' ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılan 'seçimle', belediye CHP’den AKP’ye geçerken 3 tur süren seçimde başkan vekilliği görevine AKP'nin adayı Eray Karadeniz seçilmişti. Karadeniz'in, geçmişte FETÖ'yü öven paylaşımları gündem olurken AKP’li Meclis üyeleri ile Karadeniz’in makam odasında sırıtarak selfi çekmesi tepki çekti. AKP’li Eray Karadeniz dün de esnaf ziyaretine çıktı. Karşılaştığı insanların kendisine dua etmesini isteyen Karadeniz’e sosyal medyadan çok sayıda yurttaş tepkiş gösterdi.