Ülke günlerdir alev çemberinde

HABER MERKEZİ

Ülke günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Alevler sadece ağaçları değil, yaşam alanlarını, canlıları ve geçim kaynaklarını da yok ediyor. Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına müdahale dün de sürdü. Antalya’dan Karabük’e, Mersin’den Uşak’a pek çok ilde çıkan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etti.

Antalya’da çıkan 6 yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları dün de devam etti. Önceki gün başlayan ve yayılan alevler yerleşim yerlerine ulaştı.

Gazipaşa’ya bağlı Doğanca Mahallesi’nde çıkan yangın nedeniyle Gürçam Mahallesi tamamen tahliye edildi. Anamur Kaymakamlığı ise Karaağa ve Lale mahallelerinden 264 kişiyi tedbiren alandan uzaklaştırdı. Alanya'daki Söğüt Yaylası’nda çıkan yangına da ekipler gitti. Uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Karabük’te de Safranbolu Çavuşlar köyü ve Ovacık Kışla köyündeki orman yangınları da dün 4. gününe girdi. Mersin Silifke’ye bağlı Çadırlı Mahallesi’ndeki üç ayrı noktadaki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Çanakkale Ezine’de de tarım arazisinde yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada, farklı illerde 7 yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Çevre Bakanı Kurum ise Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki yangınlarda 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Özelleştirilen elektrik dağıtım hatlarının bakımının yapılmaması orman yangınlarını tetiklemeye devam ederken AKP çözüm olarak elektrik kesintilerini devreye soktu. Çanakkale Eceabat’a bağlı köylerde 6 saatlik elektrik kesintisi uygulandı. Orman Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla alınan karar, “Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla köylerimizin tamamında elektrik kesintisi uygulanacaktır” açıklamasıyla duyuruldu.

SOL PARTİ’DEN EYLEM

Yangınlara karşı SOL Parti Ankara İl Örgütü “Memleket yanıyor, halk ölüyor, rant düzeni büyüyor” diyerek Kızılay’da buluştu. Yapılan açıklamada ‘‘Bu ülke şirketlerin kar hırsına, tek adamın keyfine feda edilemez’’ denildi.