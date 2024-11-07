Ülke işçiler için bir cehennem

Haber Merkezi

İşyerlerinde alınmayan önlemler nedeniyle ülkenin dört bir yanında her ay yüzlerce işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) ekim ayı iş cinayetleri raporuna göre ülke genelinde bir ayda en az 164 işçi yaşamını yitirdi. Yetersiz kalan emekli maaşı nedeniyle çalışan 65 yaş üstü emekliler de dahil olmak üzere yılın ilk 10 ayında yaşamını yitiren emekçilerin sayısı 1540 oldu. İnşaat işkolu, eylül ayında olduğu gibi ölümlü iş kazalarının yaşandığı en yüksek olduğu işkolu olurken yaşamını yitiren her 3 işçiden biri 50 yaş ve üzeri emekçilerden oluştu.

İSİG’in ekim ayı raporuna göre en fazla iş cinayetinin inşaat işkolunda yaşanması dikkat çekti. Rapora göre inşaatlarda çalışan en az 49 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybederken sanayi işkolunda 46 işçi, hizmet işkolunda 39 işçi ve tarım, orman işkolunda 12’si çiftçi olmak üzere 30 işçi yaşamını yitirdi. İSİG’in derlediği verilere göre aynı zamanda ölen işçilerden 4’ü sendika üyesi iken 160’ı sendika üyesi değil.

İşçilerin ölüm sebebine ilişkin veriler incelendiğinde iş cinayetinde yaşamını yitirenlerin yüzde 19’u yüksekten düşme, yüzde 18’i kalp krizi, beyin kanaması, 15’i trafik ve servis kazalarında, yüzde 13’ü ezilme ve göçük nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin en az 11’i kadın, 18’i göçmen, 4’ü çocuk işçiydi. Ekim ayında dört çocuk işçinin ölümüyle beraber bu yılın ilk on ayında ölen çocuk işçi sayısı 61’e ulaştı.

GÖÇMEN İŞÇİ ÖLÜMÜNDE ARTIŞ

İSİG’in raporunda ekim ayında göçmen emekçilerin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesinde artış yaşandığına dikkat çekildi. Buna göre ekim ayında en az 18 göçmen emekçi hayatını kaybetti. Buna göre iş cinayetinde yaşamını yitirenlerin 10’u Suriye, 3’ü Afganistan, 2’si Türkmenistan, 1’i Çin, 1’i Irak ve 1’i İran uyrukluydu. Göçmen işçilerin 6’sı inşaat, 5’i tarım, 2’si gıda, 2’si ticaret, 1’i metal, 1’i enerji ve 1’i gemi işkolunda çalışıyordu.