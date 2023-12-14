Ülke kırmızı bültenliyle doldu

Haber Merkezi

İstanbul, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç örgütü üyelerinin uğrak noktası oldu. Son zamanlarda arka arkaya yapılan operasyonlarla yakalanan suçlulara, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Aloqlah da eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün Muhuannad Aloqlah'ın Esenler'de yakalandığını açıkladı. Bu operasyonlarla bir çok suçlunun yakalanması "Bu insanlar ülkeye nasıl girdi" sorusunu akla getirdi.

Kırmızı bültenle aranıp ülkeye girişin bu kadar kolay olması tepki çekerken bir yandan da suçluların ülkeden rahat bir şekilde çıkması eleştirildi. İstanbul'da motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'den kaçtığı ortaya çıkmıştı. 6 Aralık'ta İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Shaun Monaghan da Fatih'te yakalanmıştı. İsveç'te ‘uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla aranan Rawa Majid'in ise Türkiye'den vatandaşlık aldığı ve İstanbul'a yerleştiği ortaya çıkmıştı.