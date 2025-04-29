Ülke koca bir poligon: Her cepte bir silah var

Türkiye'de bireysel silahlanma, giderek artan bir güvenlik sorununa dönüştü. İnternetten ve taksitle silah satışı, bireysel silahlanmayı çocuk yaşa kadar düşürdü. Bireysel silahlanmanın giderek artması, Türkiye’nin her köşesinden silahlı saldırı ve cinayet haberlerinin gelmesine yol açtı.

Bireysel silahlanmadaki çarpıcı artış, en ufak tartışmalarda dahi silahların konuşmasını beraberinde getirdi. Kurşunlar, çoğu zaman masum yurttaşların yaşamını yitirmesine neden oldu. İktidar ise giderek daha büyük bir tehlike haline gelen bireysel silahlanmaya yönelik sessizliğini korudu.

DRAMATİK ARTIŞ

Cumhuriyet başsavcılıklarının verileri de Türkiye’deki bireysel silahlanmanın ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, 2020 yılında 54 bin 198 olan, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet” kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısı, 2024 yılının sonunda 140 bine dayandı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 54 bin 198

• 2021: 84 bin 519

• 2022: 122 bin 807

• 2023: 124 bin 500

• 2024: 137 bin 617

ON BİNLERCE KAMU DAVASI

Hakkında, ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle 2024 yılında soruşturma açılan 137 bin 617 kişiden 65 bin 660’ı hakkında, kamu davası açıldı. Toplam 44 bin 42 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.