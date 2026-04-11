Ülke koca bir poligon: Her cepte silah var

Türkiye'de bireysel silahlanma, giderek artan bir güvenlik sorununa dönüştü. İnternetten ve taksitle silah satışı, bireysel silahlanmayı çocuk yaşa kadar düşürdü. Bireysel silahlanmanın giderek artması, Türkiye’nin her köşesinden silahlı saldırı ve cinayet haberlerinin gelmesine yol açtı.

Bireysel silahlanmadaki çarpıcı artış, en ufak tartışmalarda dahi silahların konuşmasını beraberinde getirdi. Kurşunlar, çoğu zaman masum yurttaşların yaşamını yitirmesine neden oldu. İktidar ise giderek daha büyük bir tehlike haline gelen bireysel silahlanmaya yönelik sessizliğini korudu.

DRAMATİK ARTIŞ

Cumhuriyet başsavcılıklarının verileri de Türkiye’deki bireysel silahlanmanın ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Verilere göre, 2020 yılında 54 bin 198 olan, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet” kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısı, 2025 yılının sonunda 227 bin 841’e ulaştı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti.

Buna göre, 2020 yılında 54 bin 198 olan Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosya sayısı, 2021-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 84 bin 519





2022: 122 bin 807





2023: 124 bin 500





2024: 137 bin 617





2025: 274 bin 869

ON BİNLERCE SANIK

Ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle 2025 yılında ceza mahkemelerinde yargılanan kişi sayısı da Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerinde paylaşıldı. 2025 yılında, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlaması içeren toplam 86 bin 873 dosya açıldı. Dosyalardaki sanık sayısının ise 86 bin 440 olduğu belirtildi.

2025’te hakim karşısına çıkarılan 86 bin 440 sanıktan 46 bin 389’u, ruhsatsız silah ya da bıçak taşıdığı gerekçesiyle mahkum edildi. Toplam 22 bin 333 sanık ise ceza alsa da ceza, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” uygulaması kapsamında ertelendi. Cezası ertelenenler ile birlikte, ruhsatsız silah ya da bıçak taşıdığı gerekçesiyle cezalandırılan toplam kişi sayısı 68 bin 722 olarak kayıtlara geçti.