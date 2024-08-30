Ülke nüfusun yarısı icralık hale getirildi

Haber Merkezi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarı eleştirdi. Erdoğan'a çağrıda bulunan Çayır, "Bazen istifa ederek de millete hizmet edilir. Bilmediğini bilmek de hizmettir, 'ben yapamıyorum, beceremedim, bilenlere yol açıyorum' demek de millete hizmettir. Gel şu hizmeti uzatma Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Çayır sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı, 'Türkiye'de artık yoksulluk bitmiştir' diyor. Sen nerede yaşıyorsun? Herhalde yaşadığın yer çok yükseğe gittikçe aşağıdakilerin durumu karınca gibi görünmeye başladı. Bizi görmüyor, halkı görmüyor. Millet ölüyor. Neredeyse nüfusun yarısı icralık olmuş. Böyle bir ülkede Cumhurbaşkanı çıkıp da 'yoksulluk bu ülkede bitmiştir' diyorsa yalancıdır. Ayıp. Bu ülke, bu millet nasıl kurtulur biliyor musunuz? Yalancı siyasetçiden, yalancı yöneticiden kurtularak. Sırf memura, işçiye az para ödeyeyim diye enflasyona bile ayar çekiyorlar."