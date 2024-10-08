Ülke öğrenciler için umut vermiyor: 5 öğrenciden 4’ü gelecekten ümitsiz

Haber Merkezi

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi üniversite öğrencilerinin durumuna ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada farklı üniversitelerden toplam 279 üniversite öğrencisi ile görüşüldü.

Çalışmada en öne çıkan veri ise öğrencilerin yaşadığı gelecek kaygısı oldu. Öğrencilerin yüzde 73’ü gelecekte iş bulamayacağından korkarken yüzde 81’i ise geleceğinden endişe ettiğini belirtti. Çalışmadan öne çıkan sonuçlar şöyle:

• Sadece ailelerinin olanakları ile geçimini sağlayan öğrencilerin oranı yüzde 48,6. Öğrencilerin yüzde 14,7’si ise çalışarak geçimini sağlıyor.

• Öğrencilerin yaklaşık üçte biri devlet yurdunda kalabiliyor. Bununla birlikte öğrencilerin dörtte üçü devlet yurtlarında odaların çok kalabalık olduğunu belirtiyor. Özel yurtta kalan öğrencilerin yaklaşık yüzde 66’sı yurt ücretini ödemekte zorlanıyor.

• Öğrenciler yaşadıkları en önemli ekonomik sorunları şöyle sıralıyor: Yeterli burs olanağının olmaması, aylık gelirin masrafları karşılamaması. Öğrenciler ayrıca ekonomik nedenlerle sağlıklı beslenememe ve sinema/tiyatro gibi faaliyetlere katılamadıklarını belirtiyor.

• Üniversitelerin bütçeleri öğrencilere göre yetersiz.

• Öğrencilerin neredeyse üçte ikisi aylık geliri ile yeterli ve dengeli beslenemiyor. Ayrıca yüzde 70’i en azından bir ana öğünü atlıyor. Yüzde 56’sı bazen yemek yemediği günler olduğunu belirtiyor.

• Öğrencilerin yüzde 73’ü gelecekte iş bulamamaktan korkuyor. Yüzde 40,2’si şehirlerarası bilet ücretleri pahalı olduğu için istediği zaman memleketine gidememekten şikâyetçi.

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YAŞANAN EKONOMİK SORUNLAR VE BUNLARA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

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PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Öğrencilere araştırmada yaşadıkları psiko-sosyal sorunlar da sorunlar da soruldu. En öne çıkan cevap burada da gelecek endişesi oldu. Öğrencilerin yüzde 81,2’si geleceğinden endişe ettiğini, yüzde 46’sı üniversiteden beklediğini bulamadığını, yüzde 42’si kendini yalnız hissettiğini, yüzde 35’i ise ruh sağlığının iyi olmadığını belirtiyor. Verilere ilişkin yapılan değerlendirmede “Dolayısıyla üniversite içerisinde öğrencilere psikolojik destek veren birimlerin artırılması, öğrencilerin bu birimlere erişiminin kolaylaştırılması gerekmektedir” denildi.