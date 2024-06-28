Ülke olarak fetret döneminin içindeyiz

Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği, "Anayasacılığı Savunmak ve Değişmeyen Gündem: Anayasa’yı değiştirmek" paneli düzenledi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan konuşmasında "Bir anayasa tartışacaksak önce mevcut anayasayı savunmakla işe başlamak gerekiyor. Bu ülkenin yurttaşları olarak yeni bir anayasa yapılmak isteniyorsa eğer, buradaki temel ihtiyacın hangisi olduğuna dair bugüne kadar tek bir kelime bile duymadık.” dedi.

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı İbrahim Kaboğlu da yaptığı konuşmada, "Ben bu dönemi bir fetret dönemi olarak nitelendiriyorum. Osmanlı açısından da fetret dönemi, ‘biz beş yılda sorunları aşacağız diye umduk olmadı’ diye geçti. Bu bakımdan şöyle bitirmekte yarar var; demokratik hukuk devletinin askeri gereklerine saygı açıklığından bu fetret dönemini görmek gerekir, saptamak gerekir” ifadelerini kullandı.