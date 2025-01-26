Ülke ölümlü iş kazalarında Avrupa Birliği’ni 5’e katladı

HABER MERKEZİ

Türkiye’de iş kazaları can almaya devam ediyor. Son 11 yılda 22 binden fazla işçi yaşamını yitirirken, AB’ye kıyasla ölüm oranı 5 kat daha yüksek. Bunun en önemli sebeplerinden kâr hırsı, sendikasızlaştırma, ihmaller ve yetersiz denetimler olarak öne çıkıyor.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, 2013 yılından bu yana meydana gelen iş kazalarını değerlendirdi.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ülkede yaşanan ölümlerin ihmal, denetimsizlik ve hukuksuzluk nedeniyle olduğunu belirtti. Gökce, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ile Avrupa İstatistik Ofisi (EuroStat) verilerinden yaptığı derlemede 2013-2024 yılları arasında 22 bin 755 kişinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini saptadı.

23 bine yakın iş cinayetinin 1.897’sinin 2024’te yaşandığını kaydeden Gökce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“EUROStat verilerine göre 2021 yılında 450 milyon nüfuslu AB’de 2.17 milyon kazada sadece 3,347 kişi hayatını kaybetti. Tüm AB’de Nüfus/Kaza oranı 1000 de 4,4 iken Türkiye’de Nüfus/Kaza oranı 1000’de 6,1. Yine Eurosat 2022 ve İSİG verilerine göre en fazla işçi ölümlerinin yaşandığı ülke Türkiye. İstihdamdaki her 100 bin kişi başına düşen ölüm oranı Avrupa Birliği’nde 1,66 iken Türkiye’de 5,7. Biz kazalar, felaketler nedeniyle ölmüyoruz. Gereken çağdaş önlemler alınmadığı, iş, yapı ve afet güvenliği ihmal edildiği, düzenli, periyodik denetimler yapılmadığı ve hukuk üstün olarak hata yapanları cezalandırmadığı, sorumlulardan hesap sorulmadığı için canlarımızı kaybediyoruz. Bu ülkede iyi ve güzel yaşamak için de, hayatta kalmak için de, başımıza kaza ve felaket gelmemesi için de aynı şeye ihtiyacımız var. Akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, adaleti üstün tutarak, en iyi yöntemleri hayata geçirmek, her zaman uygulamak.”