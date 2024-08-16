Ülke onlar için çok ‘huzurlu’

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden kriz, kamuda birden fazla koltuğu bulunan isimleri yine teğet geçti. Emeklileri ve işçileri açlık sınırının altında ücrete mahkum eden politikalar, “İktidarın çiftliği haline getirildiği” gerekçesiyle eleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında koltuk kapanlar için adeta 360 derece değiştirildi. Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Sigorta’nın 26 Nisan’da gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar da “muslukların iktidara yakın kamu çalışanları için açıldığını" ortaya koydu.

25 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen Bereket Sigorta Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şirketin 2023 yılına yönelik faaliyet raporu okundu. Ardından ise mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. Toplantının yedi numaralı gündem maddesine ise “Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Belirlenmesi” yazıldı.

‘HUZUR’A ZAM

Yapılan görüşmelerin ardından, 2022 yılında 12 bin TL, 2023 yılında ise 18 bin TL olan üyelik ücretine zam yapılması kararlaştırıldı. Şirketin yönetim kuruluna belirlenen isimler ise Temel Tayyar Yeşil, Erol Göncü, Faruk Gökçen, Rüveyda Çiftçi ve Enes Baki Yener oldu. Çiftçi ve Baki’nin, “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” olarak şirket yönetiminde yer alacağı belirtildi. Oy çokluğu ile yönetime seçilen isimlerin 2024 yılında aylık 25 bin TL ücret alacağı kaydedildi.

Şirketin yönetim kurulu da dikkati çekici isimlerden oluştu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rüveyda Çiftçi’nin aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı, Faruk Gökçek’in ise Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

ÇARPICI ARTIŞ

Bereket Sigorta A.Ş’nin yönetim kurulu üyelik ücretlerinde yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Şirkette 2018 yılında 3 bin 500 TL olan yönetim kurulu üye ücretinde yıllara göre yaşanan artış şöyle:

• 4 bin 500

• 6 bin

• 12 bin

• 12 bin

• 18 bin

• 25 bin