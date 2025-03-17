Ülke sınırını izinsiz geçen eski Cumhurbaşkanına hapis cezası

Gürcistan'da tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülke sınırını izinsiz geçtiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tiflis Şehir Mahkemesinde 3. Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin 2021'de sınırı yasa dışı geçmekten yargılandığı davada karar açıklandı.

Hakim Mihail Jinjoliya, Saakaşvili'nin 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, ayrıca 3 yıl süreyle devlet memuru olarak çalışma hakkından mahrum bırakılacağını duyurdu.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı için bugün açıklanan karar, hakkında verilen üçüncü hapis cezası oldu.

Cumhurbaşkanı olduğu (2004-2013) dönemde bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürttüğü gerekçesiyle 2018'de gıyabında 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Saakaşvili, 12 Mart'ta da devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı yolsuzluk davasında 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Görev süresi sona erince 2013'ün sonunda ülkesini terk eden Saakaşvili, 1 Ekim 2021'de Gürcistan'a geri dönmüş, hakkındaki gıyabi hapis cezası nedeniyle hemen gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Tutuklanmasının ardından Saakaşvili, 50 gün açlık grevi yapmış, Gori kentinde tedavi görmüştü. Tedavi sonrası, Rustavi'deki hapishanede 21 Şubat-10 Mart 2022 tarihlerinde açlık grevini tekrarlayan Saakaşvili, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki Vivamedi Kliniği'ne nakledilmişti.

Aynı klinikte tutuklu olarak tedavisi süren Saakaşvili, hakkındaki suçlamaları reddederek siyasi mahkum olduğunu savunuyor.