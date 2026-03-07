Ülke spor tarihine damga vurmuş kadın sporcular

Türk kadın sporcular, uzun yıllar boyunca erkek egemen kabul edilen spor alanında elde ettikleri başarılarla hem kalıpları kırıyor hem de Türkiye’nin spor tarihine yeni sayfalar ekliyor.

Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar birçok branşta uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan kadın sporcular, ay-yıldızlı bayrağı kürsüde dalgalandırmayı sürdürüyor.

Bu yolun ilk adımlarından biri, Türkiye’nin olimpiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni ile atıldı. İki sporcu, 1936 Berlin Olimpiyatları’na katılarak Türk kadınlarının olimpiyat sahnesine çıkmasını sağlayan ilk isimler oldu.

O yıllardan bu yana kadın sporcuların başarı hikâyesi büyüyerek devam etti.

İLK OLİMPİYAT MADALYASI HÜLYA ŞENYURT’TAN

Türk kadın sporcuların olimpiyatlardaki ilk büyük başarısı judoda geldi. Henüz 19 yaşındayken Barcelona 1992 Olimpiyatları’na katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda kazandığı bronz madalya ile olimpiyat tarihinde madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Şenyurt’un başarısı, Türkiye’de kadın sporunun gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI

Türkiye’nin kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyası ise Atina 2004 Olimpiyatları’nda geldi. Halterci Nurcan Taylan, kaldırdığı ağırlıklarla Türkiye’ye kadınlarda ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazandırdı.

Aradan geçen yılların ardından Türkiye ikinci olimpiyat altınını boksta elde etti. Busenaz Sürmeneli, pandemi nedeniyle 2021’de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak hem Türk boks tarihine hem de kadın sporunun gelişimine önemli bir katkı sundu.

Öte yandan farklı branşlarda da birçok kadın sporcu olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil ederek yeni kapılar açtı. Neslihan Yiğit Arın badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon ve Göksu Üçtaş Şanlı cimnastik branşlarında olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcular oldu.

FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI

Son yıllarda Türk sporunun en dikkat çekici başarı hikâyelerinden biri ise kadın voleybolunda yazıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez bu organizasyonu kazandı. Finalde Çin’i 3-1 mağlup eden milliler, aynı zamanda dünya sıralamasında da ilk kez zirveye yükseldi.

2023 Avrupa Şampiyonası’nda ise Türkiye, finalde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Milliler, 2025 Dünya Şampiyonası’nda ise finale kadar yükselerek organizasyon tarihindeki en iyi sonucunu elde etti. Karar setine giden finalde İtalya’ya 3-2 mağlup olan Türkiye, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

İLKLERİN KADINI YASEMİN ADAR YİĞİT

Kadın güreşinde Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Yasemin Adar Yiğit oldu.

2016 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin, kadınlar güreşte Türkiye’ye Avrupa şampiyonluğu getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Başarılarını sürdüren milli güreşçi, kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

2017 Dünya Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaşan Yasemin Adar Yiğit, bu alanda da bir ilki gerçekleştirdi. Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan milli sporcu, kadın güreşinde Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

OLİMPİYATLARDAN İKİ KEZ MADALYA İLE DÖNDÜLER

Tekvandoda Nur Tatar, Londra 2012’de gümüş, Rio 2016’da bronz madalya kazanarak iki ayrı olimpiyatta madalya elde eden sporculardan biri oldu.

Boksta ise Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları’ndan gümüş madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

TEKVANDODA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye, kadın sporcuların elde ettiği sonuçlarla tarih yazdı.

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Altın madalyalar Emine Göğebakan, Merve Dinçel Kavurat ve Nafia Kuş Aydın’dan geldi.

Atıcılıkta olimpiyat tarihi

Paris 2024 Olimpiyatları, Türkiye için atıcılık branşında da tarihi bir dönüm noktası oldu. Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı 3 altın ve 2 bronz madalya ile bir organizasyonda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

PARA SPORDA DA TARİHİ BAŞARILAR

Paralimpik branşlarda da Türk kadın sporcular önemli başarılara imza attı.

Defne Kurt, 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 5 altın madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

Okçulukta Gizem Girişmen, Pekin 2008 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye paralimpik tarihindeki ilk kadın şampiyonluğunu getirdi.

Kadın Golbol Milli Takımı ise Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda üst üste üç kez altın madalya kazanarak tarihe geçti.

TENİSTE YENİ BİR SAYFA

Teniste de yeni bir başarı hikâyesi yazılıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen ilk Türk sporcu oldu.

Grand slam turnuvalarında ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi olan Sönmez, Wimbledon’da da 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

SPOR SAHASINDA EŞİTLİK MÜCADELESİ

Türk kadın sporcuların elde ettiği bu başarılar, yalnızca madalyalarla sınırlı değil. Uzun yıllar boyunca erkek egemen yapının hâkim olduğu spor dünyasında kadınların görünürlüğünü artıran bu başarılar, yeni kuşak sporcular için de önemli bir ilham kaynağı oluşturuyor.

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni’nin açtığı yol, bugün farklı branşlarda elde edilen madalyalarla büyümeye devam ediyor. Kadın sporcuların yükselişi, Türkiye’de sporun geleceğini şekillendiren en güçlü hikâyelerden biri olarak öne çıkıyor.