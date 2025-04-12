Ülke takımlarının klasiği transfer yasağı

Spor Servisi

FIFA bazı Türk futbol takımlarına belirli dönemler için transfer yasağı getirdi. Kurumun internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

Süper Lig takımları Konyaspor ile Antalyaspor'a üçer dönem, Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı. 1. Lig ekipleri Ankaragücü, Karagümrük, Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.