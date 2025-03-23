Ülke tek ses: Yenileceksin

Politika Servisi

İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınanlar için gerçekleşen eylemler 4. Günü geride bıraktı. Sokaklara, meydanlara çıkan milyonlarca yurttaş, hep bir ağızdan “Saray rejiminin baskılarına geçit vermeyeceğiz” mesajı verdi. CHP, 14 büyükşehir belediyesinde ve 21 ilde miting yapılması çağrısı üzerine İl Başkanlıklarına gönderilen yazının ardından dün saat 20.30 aynı anda tüm ülkede mitingler yapıldı. İstanbul’da resmi rakamlara göre 300 bin yurttaş Saraçhane’ye akın etti.

Eylemlerde "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. Yapılan çağrının ardından Saraçhane’de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Protestoyu, sokağı, meydanı, eylemi kriminalize edenler, bundan korkan diktatörlerdir. Demokratlar meydandan korkmaz, demokratlar cesur olur, protestoya saygılı olur, anlayışlı olur" dedi.

Coşkulu geçen mitingin ardından polisler Saraçhane’de beklemeye devam eden kitleye müdahale etti. Biber gazı ve TOMA’dan sıkılan suyla mücadele eden yurttaşlar belediye binasına sığındı. Bu sırada belediyenin camları kırılırken e ülke genelinde akşam düzenlenen protestolarda 97 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Sabah erken saatlerde hukuksuzlukları protesto edenlere yönelik şafak operasyonları yapıldı. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Antalya ve Ankara’da sabahın erken saatlerinde polis tarafından ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. SOL Genç’ten yapılan açıklamada, "Bu sabah Ankara’da düzenlenen şafak operasyonlarında arkadaşlarımızın evleri basıldı. 31 kişiyle birlikte 3 arkadaşımız gözaltına alındı. Baskılara boyun eğmeyeceğiz! Tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadeleye devam!" denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çanakkale’de ev baskınları yapıldığını belirterek, avukatların gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Baş, bazı parti yöneticilerinin de gözaltına alındığı belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltına alınan kişi sayısının 343 olduğunu açıkladı. İstanbul’un ilçelerinde de gece boyunca eylemler devam etti.

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İDDİALARIN TUTARLILIĞI YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ile belediye başkanlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart’ta ev baskınlarında gözaltına alınmalarının yankıları sürerken Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 91 kişi 19:30’da Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. İmamoğlu’nun sevk edilmesi öncesi Çağlayan’a çıkan bütün yollar kapatıldı. İmamoğlu ve çalışma arkadaşları ile iş insanlarının gözaltına alındığı iki ayrı soruşturmada dosyada ‘‘Meşe, Ladin, Çınar ve İlke’’ kod adlı 4 gizli tanığın ismi yer aldı. İmamoğlu 21 Mart’ta saat 14.00 sıralarında ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ iddiasına yönelik verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı milletimin huzurunda söz veriyorum’’ dedi. İmamoğlu’nun ifadesinde ‘‘Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" dediği öğrenildi. İmamoğlu ayrıca dün de ‘‘PKK/KCK terör örgütüne yardım’’ soruşturması kapsamında da dün emniyette ifade verdi. Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

İBB’ye yönelik suçlamalar hakkında açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel de iktidara yakın medya organlarının 19 Mart’ta gözaltına alınan isimler arasında olan Serdar Haydanlı’yı ‘kilit isim’ olarak servis ettiğini belirterek Haydanlı’nın gözaltına alındığı gün ‘şubeden serbest bırakıldığını’ söyledi. Özel’in açıklaması ilerleyen saatlerde Başsavcılık tarafından yalanlandı. Yaklaşık dört sonra yapılan açıklamada, Haydanlı’nın gözaltında tutulduğu kaydedildi. İmamoğlu soruşturmasında, yandaş medyanın ‘kilit isim’ olarak servis ettiği Serdar Haydanlı’nın gözaltına alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldığını kaydeden Özel, bu isme yönelik tüm haberlerin iktidara yakın medya organları tarafından yayından kaldırıldığını anlattı. Haydanlı’nın iktidara yakın bir isim olduğunu kaydeden Özel, yandaş medyanın algı operasyonuna dikkat çekti.

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HALK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Önceki gün gözaltına alınan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yakalandığım yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici ifadeler bulunmaktadır. İstanbul'da İBB'ye ait bir lojmanda oturmaktayım. Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim. Bu süreç sonunda da yine yalnız milletimiz için çalışmaya devam edeceğim.”

Buğra Gökce

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ADİL YARGILAMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

İmamoğlu hakkındaki soruşturma sürecine ilişkin açıklama yapan avukatı Mehmet Pehlivan, da gizli tanık uygulamasının suistimal edildiğini, imzasız ifade tutanaklarının basına sızdırıldığını ve savunma hakkının ihlal edildiğini ifade etti. Pehlivan, soruşturma sürecinde hukuka aykırı uygulamaların olduğunu belirterek, "Adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir" dedi.

İBB’den "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla dün bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan açıklamada, belediye başkanlarının yasa gereği ihalelere katılmayacağı, imza atamayacağı ve bireysel takip yapamayacağı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

Yalan: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm belediye ihaleleri, reklam izinleri ve ticari kararlar üzerinde doğrudan etkisi vardır yalanı.

Gerçek: Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz ve bireysel takip yapmaz. Bu işlemler ilgili birimler ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülür.’’

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İLÇELER DE AYAKTA

Kadıköy: Kadıköy’de de yurttaşlar, başlayan protestolar kapsamında eylem düzenledi. Her saniye kalabalıklaşan yürüyüşe mahalle halkı pencerelerden tencere tava çalarak destek oldu. Kadıköy sokaklarında, ‘‘Hükümet istifa’’ sloganları yankılandı.

Şişli: Şişli halkı da gözaltıları protesto etmek için Kuyulubağ’dan Şişli Belediyesi önüne doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eylem sırasında Şişli sakinleri, evlerinin camlarından tencere ve tavalarla "Hak, hukuk, adalet!" sloganları atarak yürüyüşe destek verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde yürüyüş boyunca iktidarın baskıcı politikalarını ve hukuksuz gözaltı operasyonlarını kınadı.

Gazi: Gazi Mahallesi’nde bir araya gelen binler de gözaltıları protesto etti. “Ekrem Başkan yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarının atıldığı yürüyüşte halk iradesine sahip çıktı.