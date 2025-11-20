Ülke yasak kararı almıştı: Meta, sosyal medya hesaplarının silinmesi için uyarı gönderiyor

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağı kapsamında genç kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ve verilerini indirmeleri için uyarı göndermeye başladı.

Ülkede yasak 10 Aralık'ta yürürlüğe girecekken Meta, uyum sürecini açıklayan ilk şirket olarak kullanıcıları bilgilendirdi.

4 ARALIK'TAN İTİBAREN ERİŞİME KAPATILACAK

Şirket, binlerce genç kullanıcıya SMS ve e-posta yoluyla şüpheli yaş grubundaki hesapların 4 Aralık'tan itibaren erişime kapatılacağı uyarısını gönderdi.

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (yasaktan) etkilenen gençleri bilgilendirmeye başlıyoruz. Böylece kişiler, iletişim bilgilerini ve anılarını kaydedebilecek" ifadeleri kullanıldı.

33 MİLYON DOLARA KADAR PARA CEZASI

Açıklamada, kullanıcıların bu süreçte iletişim bilgilerini güncelleyerek 16 yaşına geldiklerinde hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecekleri kaydedildi.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.