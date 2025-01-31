Ülkede adaletin kırıntısı kalmadı

Saray yönetimi soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla topluma gözdağı verirken yargı, iktidarın sopasına dönüştü. Sanatçıları, siyasetçileri, gazetecilere, belediye başkanlarına, sokak röportajında iktidarı eleştirenlere kadar herkesi hedef tahtasına koyan iktidar, tüm bu hukuksuzluklara rağmen muhalefeti “Yargıya ayar vermekle” suçladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargıya kimse ayar veremez. Yargıyı baskı altına almak sorumsuzluktur. Hakim ve savcıların baskı altına alınması sorumsuzluğun daniskasıdır" dedi.

Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuştu. Törende 1075 hakim ve savcının kura ile ataması gerçekleşti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türkiye’deki kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz" ifadesini kullandı. Son iki haftada yaşananlar bile yargıya kimin “ayar verdiğini” anlatmaya yetiyor.

TOKTAŞ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişiyle yapılan görüşmenin Halk TV’de yayımlanması gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan beş gazeteciden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Salı günü, Halk TV İstanbul stüdyoları önünde Barış Pehlivan’ın gözaltına alınmasıyla başlayan gözaltılar, programın sunucusu Seda Selek’in İstanbul’da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker’in Ankara’da gözaltına alınmasıyla sürmüştü.

Çarşamba günü Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşat Oğuz da aynı suçlamalarla gözaltına alındı. Selek ve Asker 24 saat gözaltında tutulduktan sonra yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla çarşamba akşam üzeri serbest bırakıldı. Gazeteci Barış Pehlivan ile çarşamba günü göz altına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz da çarşamba akşamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Toktaş tutuklandı, Pehlivan ve Oğuz adli kontrol, yurt dışı yasağı ve haftada 3 gün imza koşuluyla serbest bırakıldı.

MUHATAP HEPİMİZİZ

Suat Toktaş’ın tutuklanmasına tepki yağdı. CHP Lideri Özgür Özel, "İktidar Türkiye’yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor" dedi. "Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" açıklaması ile sosyal medyasından yayın yapan İBB Başkanı İmamoğlu "Bu olay, şu yaşanan hukuksuzluk, garabet, bir gazeteci için tutuklama gerektiren suçsa; buradan milletimize hatırlatmak isterim. Bölücü bir teröriste benim aleyhime demeç verdirildi" ifadelerini kullandı.

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BASKININ DOZU HER GEÇEN GÜN ARTTI

İstanbul Barosu hedefe konuldu: İstanbul Barosu başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada baro tarafından öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında yapılan paylaşım "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olarak belirtildi. Soruşturmalara karşı olağanüstü Kurultay çağrısı alan baro yönetimi tüm Anayasal kuruluşları ve hukuk kurumlarını Anayasaya, yasalara ve hukukun genel ilkelerine saygı göstermeye çağırdı.

Baroya yönelik saldırı bununla da sınırlı kalmadı. Kurultay kararının ardından yönetim kurulu üyelerinden avukat Fırat Epözdemir, 25 Ocak’ta gözaltına alındı ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Epözdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hukuka ve vicdana aykırı" biçimde tutuklandığını ve hamlenin İstanbul Barosu’na karşı yapılan bir operasyon" olduğunu söyledi.

Beşiktaş Belediyesine tutuklama: Muhalefetin belediyelerine yönelik operasyonlar Beşiktaş Belediyesi üzerinden sürdürüldü. Yargının harekete geçirilmesiyle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Saray’ın belediyelere çökme hamlesinin ardından binlerce insan belediye önünde ‘tek adam rejimine hayır’ deme iradesini gösterirken mücadele çağrıları artırıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediyeye yönelik operasyonun ardından ‘Turbun büyüğü heybede’ diyerek yargıya yeni hedeflerin olacağı mesajını verdi.

Gezi direnişi soruşturmaları: Saray rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Yargı bu süre zarfında Gezi direnişi üzerinden kendine itiraz sesini yükseltebilecek bütün bir toplum kesimini hedef aldı. Menajer Ayşe Barım üzerinden düzenlenen yeni operasyonda Barım, Gezi Direnişi’nin planlayıcı olduğu gerekçesi ile önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklanan Barım’ın yanı sıra soruşturma kapsamı da Gezi direnişine destek veren oyunlarla genişletildi. Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler soruşturma kapsamında polis eşliğinde ifadeleri alındı.

Karara karşı tepkiler yükselirken rejimin sokak korkusuna MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları eşlik etti. Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sokağa çıkmak isteyenleri hedef gösterdi. Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın diyen Bahçeli, “12 Eylül’de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özleminiz varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz" İfadelerini kullandı.

Kayyumlara tam gaz: İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi’ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı. Belediye binasını ablukaya alan polisler, belediye eş başkanlarına kayyum atandığını bildirdi. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Sofya Alağaş, "Kayyum atanacaksa niçin seçim yapıyorsun? Seçim sonuçlarını sindiremeyen iktidar belediyeleri gasp ediyor" dedi.

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YARGIYA İSTANBUL TALİMATI

Yargıya verilen talimatlarla artan operasyonların ardından İstanbul’da Turbun büyüğü’ adlı basın toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’na da jet hızıyla soruşturma açtı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri hakkında yürütülen soruşturmalarda bilirkişi olarak görev yapan S.B’nin Beşiktaş Belediyesi ve Esenyurt Belediye Başkanlarının tutuklandığı son soruşturmadaki üç bilirkişiden biri olduğunu söyledi.

Üç kişinin imzalaması gereken bilirkişi raporunu yasaya rağmen S.B’nin imzasıyla savcılığa teslim edilmesinin ve diğer iki bilirkişinin itirazına rağmen “sahte raporu” kabul etmenin suç olduğunu belirten İmamoğlu yargıdan çıkarılan bu kararların doğrudan Saray’dan geldiğini belirtti.

Erdoğan yargının bu kararını da sahiplenerek “Turpun büyüğü lafından rahatsız oldular” diyerek tekrar muhalefeti hedef aldı.

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HABER ALMA HAKKI GASP EDİLİYOR

“Gazetecilere baskı, iktidarın yıllardır izlediği bir politika” diyen TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Aslında gerçeklerin üstünü örtme girişimi. Türkiye’de ocak ayında peş peşe facialar yaşadık. Gazeteciler ve basın meslek örgütleri bu baskılara karşı ancak dayanışmayla karşı durur. Gazetecilere yönelik baskılar karşısında sessiz kalmamalıyız. Gerçekleri topluma ulaştırmanın yolunu bir şekilde bulacağız, ama bu toplumun da haber alma hakkına sahip çıkması gerekiyor. Bugün gazeteciler haber vermekte zorlanıyor ama en büyük kaybı toplum yaşıyor: Haber alma hakkını kaybediyor” ifadelerini kullandı.