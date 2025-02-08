Ülkede artan gıda, dünyada düşüyor

Ekonomi Servisi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gıda Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Endeks, ocak ayında aylık yüzde 1,6 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.

Gerilemenin nedeni olarak bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki düşüşler gösterildi. Aralıkta 127,0 puan olarak açıklanan endeks revize edilmedi.

Gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de ise yükselişini sürdürüyor. TEPAV, ocak ayında Gıda Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 3,9 artışla son 10 ayın zirvesine yerleştiğini açıklamıştı. Türk-İş'in mutfak enflasyonu ocakta aylık yüzde 4,97, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi ile yüzde 4,74 olmuştu.