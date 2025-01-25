Ülkede asıl tehdit edilen bu millettir

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Ben hayatımın büyük kısmını tehditlerle geçirdim. Onun için tehdit korku yaratmaz bizde. Bu ülkede asıl tehdit edilen millettir, Müsavat Dervişoğlu’nun tehdit edilmesi çok önemli değil” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana’ya geldi. Dervişoğlu, ilk olarak Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ziyareti dolayısıyla Dervişoğlu’na teşekkür etti.

Ziyarette gündeme gelen Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin Dervişoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki farklı parlamento grubu Bolu'da gerçekleşen yangınla alakalı olarak bir araştırma önergesi verdi ve önümüzdeki salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilecek. Umarım ki bu bir siyasi mesele olarak değerlendirilmez ve araştırma fonksiyonunun bulunmasına iktidar milletvekilleri de katkı sağlarlar” dedi.

"Tehditlerden ve Ümit Özdağ’ın başına gelenlerden dolayı korkuyor musunuz" sorusunu Dervişoğlu, “Benim dokunulmazlığım var. Onun dışında ben hayatımın büyük kısmını tehditlerle geçirdim. Onun için tehdit korku yaratmaz bizde” şeklinde yanıtladı.