Ülkede demokrasi askıya alındı

Haber Merkezi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi "amaç dışı faaliyet yürüttüğü" iddiasıyla açılan ve yönetimin görevden alınması istenen davanın duruşması önceki gün görüldü. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, baro yönetiminin görevden alınmasına karar verildi. İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararda tedbir talep edilmedi. Karar kesin olmadığı için baro yönetimi görevinin başında olacak.

TAKSİM’E YÜRÜDÜLER

Kararın açıklanmasının ardından avukatlar adliye önünde açıklama yaptı. Kaboğlu, alınan kararın hukuk tarihine sürülen "kara bir leke" olduğunu söyledi. Kaboğlu, "Bugün bizi hukuksuzlukla karşı karşıya bırakanların bir gün hukuka ihtiyaçları olacak" dedi.

Daha sonra avukatlar Adliye’den İstanbul Barosu’nun binasının bulunduğu Taksim’e yürümek istedi. Ancak "Eylem kanunsuz" gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermeyerek avukatlara müdahale etti. Polis ve avukatlar arasında arbede yaşandı. Polisin gaz kullanması ve sıkıştırması sonucu avukatlar yere düştü. Polis ile yapılan müzakere sonucunda ise polis trafiği aksatmamak şartıyla avukatların yürüyüşüne izin verdi.

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BU TUTUMLA BARIŞ OLMAZ

Görevden alma kararına siyasi partilerden ve barolardan tepki yağdı. DEM Parti MYK karara ilişkin "Bu tutum ile barış sağlanamaz" denildi. İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada da “Sarayının konforunu sağlamak için tüm halkı esir almıştır. İktidar, halkın en demokratik haklarını yasak yoluyla bastırmaya çalışmaktadır” dedi. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut “Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor” dedi.