Ülkede gündem ne olursa olsun değişmeyen tek bir şey var: Sistematik kadın düşmanlığı

Ülke gündemini bir süredir meşgul eden “uyuşturucu operasyonları” sürerken, medyaya yansıyan haberlerde kadınlar adeta bir magazin unsuru olarak kullanılıyor. Yargılamalar sonuçlanmadığı hâlde gözaltına alınan herkesin lekelenmeme hakkı ihlal ediliyor ve kişilerin özel yazışmalarından kişisel tercihlerine kadar tüm hayatları deşifre ediliyor. Bu durum kadınlara daha acımasız bir şekilde yapılıyor; kadınlar haberlerde özne değil, erkeklerin (siyasetçi, kulüp başkanı, patron vb.) hikâyesini güçlendiren yan unsur olarak kullanılıyor. Yandaş medyadan “muhalif” yazarların köşelerine kadar birçok mecrada kadınlara “metres”, “haremdeki kadınlardan biri” gibi ifadeler dahi yöneltiliyor. Haber dili, kadınlar söz konusu olduğunda “iddia–soruşturma–yargı” ayrımını silikleştiriyor. “Eski hâli”, “estetik”, “pozlar” gibi unsurlar suçla ilgisiz olmasına rağmen manşete taşınıyor. Kadınların bedenleri üzerinden yargılanması normalleştiriliyor. Aynı zamanda ahlakçı refleksleri tetikleyerek kadın üzerinden linç üretmeyi hedefliyor. Kadınlara adeta kamusal alanda var olmanın bedeli ödetiliyor.

Öte yandan Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş’ın, Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi olduğu gerekçesiyle işten çıkarılması da medyanın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Erbaş, hukuki ve ahlaki açıdan tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmasına rağmen, yalnızca “eski eş” olmasının gerekçe gösterilmesinin suçun şahsiliği ilkesine aykırı olduğunu belirterek kadın-erkek eşitsizliği boyutuna da dikkat çekti. Bu durum yeni bir tartışmayı ve sorgulamayı da beraberinde getirdi: Erbaş’ın yerinde bir erkek olsaydı da aynı muameleye maruz bırakılır mıydı?

Bu yaşanan sürecin tek sorumlusu medya değil elbette. Soruşturma sürecinde kamu yararı içermeyen bilgilerin, özel yazışmaların nasıl ve neden sızdırıldığı da dikkat çekilmesi gereken bir diğer kısım. Tüm bu yaşananları kadın örgütlerine, meslek örgütlerine ve hukukçulara sorduk.

YAPILANLAR BİR TÜR DİJİTAL ŞİDDET

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü:

Anayasa’nın 20. maddesi gereği özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması hakkı ve lekelenmeme hakkının ihlali durumu var. Soruşturmaların devam ettiği bir süreçte adil yargılanma hakkının da ihlal edildiğini belirtmek gerekiyor; bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu yaşananlar tamamen bir cinsiyet ayrımcılığı. Özellikle CEDAW’ın eşitlik ilkesi ihlal ediliyor. Kadınların WhatsApp mesajlarının gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada karşımıza çıkarak ballandıra ballandıra anlatıldığı bir sürecin tanıklarıyız hepimiz. Tüm bu süreç, aslında aynı zamanda eşitsizlikle beraber kadın bedeni üzerindeki toplumsal tahakkümü, ataerkilliğin baskısını gösteriyor ve tüm bu eşitsizliklerin yeniden üretilmesine sebep oluyor. Yapılan eylem hem dijital şiddet hem psikolojik şiddet. Bu haberleri yazanlara, bunları editleyenlere, bunların yayınlanmasına onay veren genel yayın yönetmenlerine bir çağrımız var. Lütfen bu eşitsizliğe daha fazla su taşımayın. Bu eşitsizliğin 2025 yılında 391 kadının hayatına mal olduğunu unutmayalım.

Canan Güllü

MİZOJİNİ MEDYA ELİYLE UYGULANIYOR

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Yelda Koçak:

Çeşitli operasyonlar kapsamında özellikle kadınların mesajlaşmaları, fotoğrafları, özel hayatlarına ilişkin, doğrudan soruşturmayla ilgisi olmayan fazlasıyla bilgi ve belge basında yer alıyor. Bu, aslında mizojinin medya eliyle uygulanması anlamına geliyor. Bu bir kadın düşmanlığıdır. Çünkü henüz soruşturma aşamasındayken bu kişilerin doğrudan özel hayatlarına, estetik olup olmadıklarına, kaşlarına, gözlerine, beden ölçülerine, kişilerle mesajlaşmalarına, cinsel hayatlarına ilişkin fazlasıyla bilgi paylaşılması; henüz ortada mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir suç yokken o kişilere bir kamusal utanç yaşatma girişimidir. İnsanları utandırarak, baştan suçlu ilan ederek yürütülen bir süreç oluyor.

Burada devreye masumiyet karinesi giriyor, lekelenmeme hakkı giriyor, özel hayatın gizliliğine saygı giriyor. Ama bütün bunlar bertaraf ediliyor ve bir anlamda devre dışı bırakılıyor. Yani siz daha soruşturma aşamasında bir insanı paylaştığınız yayınlarla ya da haberlerle, görsellerle, fotoğraflarla utandıracak kadar basında yer verirseniz artık masumiyet karinesini ihlal etmek değil, onu anlamsız kılma evresine geçiliyor. Yani kimse masumiyet karinesine karşıyım demiyor ama onu işlevsiz bırakıyor.

Burada sorumluluk elbette sadece basına yüklenmemeli. Bu bilgi ve belgelerin basına paylaşılması evresi var. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayatın gizliliği ve kişilerin özel bilgilerinin paylaşılmaması gibi çeşitli güvenceler hukuksal anlamda varken bunlar yaşanıyor. Yani kişi devletin elindeyken, soruşturma sürerken, telefonu savcılıkta ya da karakoldayken o belgelerin, bilgilerin içeriklerinin basında yer aldığını görüyoruz. Burada yürütülen salt bir ceza soruşturması değil. Burada aslında hukukun sınırlarının bilinçli şekilde aşılarak, ihlal edilerek insanlar toplumsal anlamda cezalandırılıyor. Bu da ne tesadüftür ki özellikle kadınlar üzerinden yapılıyor. Yani kadın bedeni objeleştiriliyor, kadınların cinsel hayatı objeleştiriliyor, kadınların özel hayatı objeleştiriliyor. Kadınların bütün yaşamı, bütün varlığı gözler önüne seriliyor ama aynı etkiye erkekler maruz kalmıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bariz bir sonucunu görüyoruz. Kadınlar bu konuda inanılmaz derecede utandırılarak, aşağılanarak, teşhir edilerek yer alırken erkekler aynı şekilde yer almıyorlar. Yer alsalar bile bu eşitsizlik sonucu erkeklerden “övgüyle” bahsediliyor.

Yelda Koçak

KADINLARA ADETA BİR AHLAK AYARI VERİLİYOR

Kadının İnsan Hakları Derneği YK Üyesi Ekin Baltaş:

Siyaset içerisindeki tanımların kadınlar üzerinden bu biçimde üretilmesi elbette toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üretmeye ve derinleştirmeye yarıyor. Burada kadın cinselliğini hem doğrudan erkeğin konumuna bağlayan hem de kadının politik bir özne olmaktan çok erkeklere ait politika sahasının nesnesi yapan bir dil mevcut. Operasyonlarda yer verilen bu dil, kadının ait kılındığı özel alanı doğrudan siyasetin konusu yaparak bir ahlaki çerçeve belirleme anlamı taşıyor.

Bu hâliyle, kadınların kullanılan fotoğrafları da haber dili de kadınları birey olmaktan ziyade yalnızca cinselliği üzerinden yorumluyor. Ahlak üzerinden yapılan yargılama tamamen itibarsızlaştırmaya dönük. Bu da kadınların bireysel hayatlarında yapacakları tüm seçim ve davranışları eril normlara uygun biçimde yapması için gizli bir tehdit aslında. Bu ilişkilerin yaşanıp yaşanmadığını konu etmiyorum; yaşanmış olduğu varsayılan bu ilişkilerin kadınlara nasıl bir mesaj verdiğini tartışmak amacım.

Siyaset sahasının erkeklere ait görülmesine alışığız ancak son dönemdeki bu teşhir mekanizması, yıllardır iktidarın muhalif kadınlara yönelen nefretinin açık göstergesi. Siyasette aktif olan kadınların bedenleri üzerinden yapılan yorumlar da her zaman ataerkil politik dilin bir parçasıydı; önemli pozisyonlardaki erkeklerle evli olan kadınların güzellik değerlendirmesine tabi tutulması, feministlere yönelik üretilen genel geçer ilk söylemin “çirkin” olması, “menopoz teyze” gibi söylemler kadınların kurduğu sözü değersizleştirmek ve bedenden ibaret olduklarını, ne olursa olsun bedenleriyle gündemde olabileceklerini ve “hakkında konuşmaya değer” olduklarını içeren mesajlardı.

Bugünkü teşhir, devlet eliyle mahkeme kararıyla elde edilen yazışmaların, konuşmaların ortaya saçılması ise bu bilinçli politikanın bir parçası. Kadınların sahibi oldukları her yere “erkekler sayesinde” geldikleri, cinselliklerini kullandıkları hem kadına biçilen ayartıcı rolü pekiştirmeye hem de “modern” kadın imgesine bir şekil vermeye yarıyor. Çalışan, başaran, söz sahibi olan kadınlar yok; erkeklerle ilişki yaşayarak bulundukları konumlara gelen kadınlar var.

Bu aynı zamanda topluma verilen bir ahlak ayarı. Kadınların konuyla tamamen alakasız tüm özel yaşamının ortaya dökülmesi, aile politikalarıyla iç içe bir tercih. Evli olmayan, onaylanan bir hayat biçimi olmayan her kadının eninde sonunda “rezil olma” riskiyle karşı karşıya kalabileceğini, tüm kadınlara ahlaki olarak aba altından sopa gösteren bir tutum. Bugün bir uyuşturucu operasyonunda bir kadının tüm mesajları ifşa ediliyorsa, bu toplumdaki tüm kadınlara “normlara uyun” demektir.

Kadınların magazin malzemesi olması bilinçli bir tercih; bir erkeğin özel yaşamının hiçbir zaman bir kadın kadar dikkat çekmemesinin nedeni namus, ahlak, bekâret, cinsellik alanlarının öznesinin kadın olması. Kimse için bir erkeğin cinsel deneyimi ilgi çekici değildir; ancak kadınların cinsel deneyimleri, kiminle sevgili oldukları, evlenip evlenmedikleri, evli olmaksızın çocuk doğurup doğurmadıkları… Bunların hepsi kadınları toplumsal normlarla kısıtlamak adına “haber değeri” olan şeyler. Bu nedenle siyaset alanına bunun yansıması da aslında kamusal ile özel alanın birbirleri arasında ne denli geçişken olduğunun bir göstergesi. Kamusal alana ancak özel yaşamıyla dâhil olabilen kadın fikri, kadınları siyaseten bir kimlik sahibi olmaktan da koparan bir durum.

Şöyle düşünelim: Herhangi bir partide bir konum sahibi olan bir kadın suç işlediğinde neden cinsel hayatı bu suçtan dahi daha önemli? Çünkü siyaset içerisinde bir kimlik sahibi olmaktan ziyade, erkeklerin “yerini kapmış” yardımcı bir figür yalnızca. Siyaseten konumu, titri, hatta işlediği suç dahi öncelikle “kadın olmasından” daha önemli bir haber değerine sahip değil. Kadınlar erkeklerle eşit şekilde bile işleyemiyor aslında; erkeklere ait o alana dahi girdiklerinde ahlakla terbiye edilmeye çalışıyorlar.

Biz kadın örgütleri olarak kadınların özel hayatının gizliliğini tehlikeye atacak nitelikteki her uygulamanın tamamen karşısındayız. Yargılanan kişilerin kimliklerinden bağımsız olarak, kadınlara uygulanan her türlü farklı muamele tüm kadınlar açısından risk taşıyor. Bu nedenle kadın örgütleri olarak, özel hayatı hiçe sayan ve suçla, soruşturmayla bağlantısı olmayan tüm haberleri kaydediyor, bunlar üzerine nasıl politikalar geliştirmeliyiz diye tartışıyoruz. Feministler olarak bizi birleştiren en önemli şey, kadına yönelik şiddetin ve buna zemin hazırlayan tüm politikaların ve kurumların karşısında yer almamızdır; buna devam edeceğiz.

Ekin Baltaş

TESADÜF DEĞİL, ŞİDDET YENİDEN ÜRETİLİYOR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan:

Ne yazık ki pek çok alanda olduğu gibi aynı süreci yaşayan kadın ve erkek arasındaki farklılıkları, bu operasyon için de konuşmamız düşündürücü… Medya, bana göre kadına yönelik mesleki ayrımcılığın en yoğun yaşandığı alanlardan biri. Son yaşanan uyuşturucu operasyonlarında da —alışık olduğumuz üzere— bunun yansımalarını görüyoruz. Adı geçen kadınlara yönelik orantısız şekilde bir itibarsızlaştırmaya ve aşağılamaya yönelik bir dil ve tutum sergileniyor. Kadınları özel olarak hedef tahtasına koyan bir yaklaşım söz konusu. Toplumda var olan “kadın bir şey yapmasaydı bunlar başına gelmezdi” gibi ön kabullerle “zaten kadın davet etmiş”, “ilk mesajı kadın göndermiş” gibi yönlendirmeler yapılarak kadınları suçlu ilan etmeye kadar giden bir yere getirildi. Medyada üzerine gidilen, teşhir edilen yine erkek değil, ağırlıklı olarak kadın oluyor. Kamuoyunda kadın gazeteciye yönelik bakışın ve algının çarpıtılması da cabası.

Kadınların “anne”, “eş”, “sevgili”, “metres” gibi sıfatlarla anılması ya da fiziksel görünümlerinin vurgulanması elbette tesadüf değil; geleneksel olarak yerleşmiş kalıplar üzerinden kadına yönelik bir çeşit sözel şiddet üretme tipi. Elbette ne gazetecilik etiğine ne de hukuki olarak masumiyet karinesine sığıyor. Kadınları bu şekilde etiketleyip ötekileştirme, kadına yönelik şiddetin bu denli büyümesine ve artık neredeyse normalleşmesine hizmet eden bir araç oldu. “Her şey dilde başlıyor” dememiz bundan ötürü. Şiddeti körükleyen dil, bugün kadına dair yaşadığımız her türlü sorunun arkasında yatan kök nedendir. Halk arasında masumane günlük konuşma kalıpları gibi görünen ancak arkasında kadını ikinci plana atan şey, şiddeti körükleyen dildir. Geleneksel yapıda çok kullanılan “metres”, “harem” gibi tanımlamalar, toplumda çağdaş, çalışan kadını kabul etmeyen zihniyetin dile dökümüdür.

Tek bir örnek üzerinden bazen tüm emeğiyle çalışan kadınların yargılanmasıdır. Daha operasyonun ilk günlerinde dillendirilen ve tüm Habertürk çalışanlarını rencide eden “Haremtürk” tabiri, çok incitici ve gerek geçmişte o kurumda çalışmış gerekse çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için “kötü” amaçla üretilmiş son derece ağır bir hakarettir.

Burada gazetecilik etik ilkelerini, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre hatırlatmak gerekirse; gazeteci insanların lekelenmeme hakkına özen göstermeli ve korumalıdır. Kamu yararı esas alınmalı ve özel hayatın tümünü ortaya saçan detaylara girilmemelidir. Kadınlara yönelik ayrımcı ve ötekileştirici ifadelere yer verilmemelidir. Özel hayatın gizliliğine yönelik, ilgili kişinin özel hayatının kamusal faaliyetini etkileyip etkilemediği gözetilmelidir.

Kadınların toplumsal rollerini belirleyen ve ikinci, geri planda olmaya layık gören bir anlayışla yaşamaya çalıştığımız bir gerçek. Son dönemde yargılaması veya tutukluluğu devam eden kişilerin ve siyasetçilerin aileleri ve özel hayatıyla gündeme getirilmesinde de bunu görüyoruz. Aslında ana hikâye hep kadın üzerinden kurgulanıyor ve kadınlar burada kullanılan araç oluyor. Yargı süreçleri devam eden kişilerin çevresindeki kadınlar üzerinden yıpratılmaya çalışılması, aslında en çok kadına zarar veriyor. Dolayısıyla kadınlar, yapılan haberler nedeniyle çoğu kez ikincil bir mağduriyet yaşıyor. Toplumsal linç kültürü de bu ve benzer durumlarda kadına yönelik işliyor.

Tutuklanan erkek gazetecinin eski eşinin işten çıkarılmasının ardından yaptığı açıklama her şeyi anlatıyor: “Söz konusu suçlamaların odağında ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi?” diye yanıtını bildiğini belirttiği soruyu soruyor.

Henüz yargı süreci tamamlanmamış kadınların fotoğrafları, özel hayatlarına dair detaylar ve sosyal medya paylaşımları haberlerde sıkça yer alabiliyor. Söz konusu kadınsa tümden bir yargısız infaz devreye giriyor. Sistematik şekilde bunun yapıldığını düşünüyorum; zira kadın güçsüz, savunmasız olarak görülüyor. Ancak kadınlar yapılan bu yargısız infazlar karşısında o kadar yalnız kalıyor ki… Kimi zaman “ailesi bile sahip çıkmadı” algısı yaratılmış oluyor.

Özel mesajların bu kadar ortalığa dökülmesi, açıkça yazılması da ayrı bir sorun. Kadınlara yönelik aşağılama ve hakaret içeren haberlerin yanı sıra, özel yazışmalardan alıntılanan mesajların içerdiği sorunlu ifadelere yer verilmesi bazılarını halk arasında resmen slogan hâline getirdi ne yazık ki.

Yargı süreçleri devam ederken meslektaşlarımıza şu noktaları hatırlatmakta fayda var: Hazırlık soruşturması sırasında soruşturmayı zaafa uğratıcı veya yönlendirici haber ve yorumdan kaçınılmalıdır. Yargı kararı kesinleşmedikçe şüpheli veya sanık suçlu ilan edilmemelidir. Yargı sürecinde iddia ve savunmaya ilişkin bilgiler adil ve dengeli bir biçimde yayımlanmalıdır. Özel hayat alanına giren gizli kayıt ve dinlemeler, yargı kararıyla elde edilmiş olsa dahi kullanılmamalıdır.

Ayşegül Aydoğan Atakan

TEŞHİR PATRİARKAL BİR TERBİYE ARACI

EŞİK Gönüllüsü Avukat Sema Yurtbilir:

Operasyonlara dair birçok haberde kullanılan dil toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiriyor ve derinleştiriyor. Kadınların özel hayatlarının, dış görünüşlerinin, ilişki biçimlerinin kamuoyu önünde teşhir edilerek hedefe konulmasıyla aslında kadınlara “kamusal alanda var olmak istiyorsanız bu bedeli ödersiniz” mesajı veriliyor. Teşhir, kadınları kamusal alandan kaçırmak için patriarkal bir terbiye aracı olarak kullanılıyor. Ayrıca kadınların kimliği ve başarılarını görünmez hâle getirirken kadını yalnızca erkekle olan ilişkisiyle tanımlayarak eşitsiz güç ilişkilerini yeniden üretiyor.

Haberlerde erkekler çoğu zaman siyasi aktör, yönetici ya da güç sahibi olarak konumlanırken; kadınlar teşhir edilen, itibarsızlaştırılan figürlere dönüşüyor. Bu temsille erkekler güç sahibi “özne”, kadınlar ahlaki yargılamanın konusu “nesne” olarak tanımlanırken toplumsal cinsiyet rolleri medya üzerinden yeniden üretiliyor ve kadınların kamusal alandaki varlığı değersizleştiriliyor. Kadınlara, kamusal alanın erkeklerin güç arenası olduğu ve ürkülmesi, geri durulması gereken bir alan olduğu mesajı veriliyor.

Sorun sadece magazinsel bir dil sorunu değil, aynı zamanda bilinçli bir politik tercih ve ideolojik yönelimdir. Üstelik kadınları itibarsızlaştıran, onların varlığını özel hayatlarıyla sınırlandıran söylem yalnızca bugüne ait bir söylem de değil. Patriarkal iktidarlar için kadınlar kontrol altında tutulması gereken varlıklardır. Bunun için “Kadının yeri evidir, asıl görevi anneliktir” derler ve bu söylemi yükselttikleri araçlardan biri de medyadır. Medyada tek tipleştirilen ve aşağılanan kadın temsilleri ile kadınların kamusal alanda güçlenmesini engelleyen bir tür sosyal mühendislik yürütülmektedir diyebiliriz.

Bu tür saldırılar karşısında kadınların en önemli gücü dayanışmadır. Bu dayanışmayı en güçlü sergileyen de kadın örgütleridir. Dolayısıyla daha çok dayanışma, güçlü ve ortak bir ses çıkararak kamuoyu oluşturma kadın örgütlerinden beklenebilecek bir destektir.

Sema Yurtbilir

KADINLARIN SESİ YÜKSELMELİ

Sol Feminist Hareket Üyesi Dilara Kurtuluş:

Türkiye’de son dönemde kamuoyuna yansıyan operasyonlar ve soruşturmalar, yalnızca yargı süreçlerinin değil, medya dilinin de yeniden tartışılmasını zorunlu kılıyor. Ancak bu tartışma çoğu zaman yüzeyde kalıyor. Oysa mesele, “magazinleşme” ya da “etik ihlal” başlıklarıyla geçiştirilemeyecek kadar yapısal bir nitelik taşıyor. Çünkü söz konusu haberlerde sistematik biçimde yeniden üretilen şey, kadın düşmanlığının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ta kendisi.

Bu tür haberlerin neredeyse tamamında cinsiyetli bir temsille karşılaşıyoruz. Erkekler, iddiaların, suçlamaların merkezinde olsalar dahi; siyasetçi, yönetici, iş insanı ya da “güç sahibi aktör” olarak konumlandırılıyor. Erkeklik burada hâlâ özne olma, karar alma ve iktidar kullanma kapasitesiyle tanımlanıyor. Buna karşılık kadınlar, haberin kurucu unsuru değil; teşhir edilen, itibarsızlaştırılan, özel hayatı didiklenen figürler hâline getiriliyor. “Metres”, “eski hâli”, “güzelliği”, “yaşam tarzı” gibi ifadelerle kurulan bu dil, kadınları kamusal tartışmanın öznesi olmaktan çıkarıp gerici ahlaki bir yargının nesnesine dönüştürüyor. Kadın yaptığı işle, mesleki kimliğiyle ya da politik pozisyonuyla değil; bedeni, görünüşü ve geçmişi üzerinden anlamlandırılıyor. Bu durum yalnızca bireysel bir cinsiyetçilik meselesi değil, ideolojik bir temsil biçimidir.

Özellikle kadın gazetecilerin yaşam tarzlarının, fotoğraflarının ve özel hayatlarının hedefe konulması, bu politikanın daha da görünürleştiği bir eşik oluşturuyor. Burada açılan tartışma, gazetecilik pratiğinin çok ötesine geçiyor. Aslında verilen mesaj son derece açık: Kadınlar kamusal alanda var olabilirler ama ancak patriyarkanın onayladığı sınırlar içinde kaldıkları sürece. Aksi hâlde itibarsızlaştırma, teşhir ve hedef gösterme devreye sokuluyor.

Kadınlar yalnızca yaptıklarıyla değil, “nasıl yaşadıklarıyla” da yargılanıyor. Erkeklerin iktidar ilişkileri görünmez kılınırken, kadınların bedeni ve özel hayatı siyasal bir denetim alanına dönüştürülüyor. Bu nedenle söz konusu haberleri yalnızca magazinsel bir dil sorunu olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Ortada bilinçli bir politik tercih ve ideolojik yönelim var. Kadınların kamusal alandaki meşruiyeti sürekli olarak yeniden sınanmakta; kadınlar her an “hesap vermesi gereken” varlıklar hâline getirilmektedir.

Bu noktada sorulması gereken soru şu: Bu dil neden ısrarla yeniden üretiliyor? Yanıtı, Türkiye’de siyasal iktidarın uzun süredir inşa ettiği muhafazakâr toplumsal düzen tahayyülünde bulmak mümkün. Kadın bedeni, bu tahayyülün merkezinde yer alıyor. İktidar, kadınların kamusal alandaki varlığını sürekli denetim altında tutmak, sınırlandırmak ve ahlaki bir çerçeveye hapsetmek istiyor. Medya dili ise bu politik hattın yeniden üretildiği en güçlü araçlardan biri hâline geliyor.

Burada tepkiyi yalnızca tekil vakalara indirgemek yerine, bu dili ve zihniyeti bütünlüklü bir şekilde teşhir etmek gerekiyor. Kadınların hayasızca teşhir edildiği her haberi yalnızca “etik ihlal” olarak değil, kadın düşmanı bir rejimin parçası olarak görmek ve buna karşı kolektif bir itiraz yükseltmek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki kadınların bedeni üzerinden siyaset yapan bir iktidar, kendi meşruiyetini de bu denetimden almaya çalışıyor. İktidar, siyasal İslamcı rejim inşasını —zaten doğalında— kadınların bedenleri, hayatları, bütün bir yaşamları üzerine kurduğu kuşatmayla hayata geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden kadınların sesi yükseldikçe bu düzenin dili de çözülüyor, duvarları da çatlıyor.