Ülkede hayat 9’u 5 geçe durdu

Haber Merkezi

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirmesinin 86’ncı yılında birçok ilde düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla ülkede adeta hayat durdu. Yurttaşlar, otoyollar da dahil olmak üzere pek çok noktada 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ankara’da Anıtkabir’de ve İstanbul’da Taksim Anıtı’nda da resmi 10 Kasım programları gerçekleştirildi.

Resmi törenin yanı sıra, çok sayıda yurttaş da Atatürk'e saygısını dile getirmek için Anıtkabir'in yolunu tuttu. Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen her yaştan yurttaş, Atatürk’ü ziyaret için Anıtkabir’e akın etti. Atatürk’ün mozolesine karanfiller bırakan yurttaşlar, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’deki hoparlörlerden de Atatürk’ün 10’uncu Yıl Nutku’nun ses kaydı dinletildi. Ayrıca devlet erkânının katılımıyla düzenlenen resmi tören de yapıldı.

YİNE ‘REİS’ SLOGANI

Tören sırasında ‘reis’ sloganları atılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlandı. Yurttaşlar slogan atanlara tepki gösterdi. TBMM’de ise çalan sirenlerle birlikte bayraklar yarıya indirildi ve Atatürk’ün hatırası için saygı duruşunda bulunuldu.

UNUTTURAMAYACAKLAR

İstanbul’da da dün anma töreni 08.50’de Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda hayat durdu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gelenler içeri girmek için uzun sıra dışarıda bekledi. 7'den 70'e yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi metrelerce uzayan kuyrukta bekledi. Yurttaşlar, "Özlüyoruz, saygıyla anıyoruz. Unutturamayacaklar, uğraşmalarına gerek yok" dedi. Resmi törenlerin yanı sıra ülkenin birçok noktasında yurttaşlar Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Metrolarda, sokaklarda, trafikte yurttaşlar kontak kapatarak saygı duruşuna geçti.

Atatürk, ölüm yıl dönümünde Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında öğrenci gruplarının da bulunduğu ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesindeki anma töreninde Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, "Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız. Gösterdiği istikamette Cumhuriyet’i ilelebet yaşatmak ve ileriye taşıma azmindeyiz" dedi.

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TARLADA SAYGI DURUŞU

Mustafa Kemal Atatürk, yurdun pek çok noktasında işçiler tarafından da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde İstanbul, Bursa, Tokat, Antalya gibi illerde tarlalarda, inşaatlarda, çalışan emekçiler saygı duruşunda bulundu. Bursa’da Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi. Tarlada çalışan mevsimlik işçiler de saat 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Çalan sirenlerle bazı yurttaşlar gözyaşlarını tutamadı, mevsimlik işçiler tarlada saygı duruşuna geçti. Hatay’ın Altınözü ilçesindeki tarım işçileri de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

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DİYANET ‘KURUCU’ DİYEMEDİ

Diyanet takviminde 10 Kasım anması “Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı” şeklinde yer aldı. Diyanet takviminde yer alan ifadeye Diyanet içerisinden de tepki geldi. Atatürk için sadece ilk cumhurbaşkanı denmesine “Cumhurbaşkanlığı makamı önemli bir makam olsa da Mustafa Kemal Atatürk diğer cumhurbaşkanlarıyla bir tutulamaz. Ülkenin kurucusu denmeliydi” eleştirilerine yol açtı.

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TEPKİ ÇEKEN ATATÜRK AFİŞİ

Çanakkale'de AKP'li Gelibolu Belediyesi tarafından 10 Kasım nedeniyle hazırlanan afişlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk demir parmaklıkların ardında gibi gösterildi. İlçenin birçok noktasındaki panolara asılan afişler büyük tepkiye neden oldu.