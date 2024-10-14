Ülkede madenlere karşı mücadele sürüyor: Toprağımızdan vazgeçmeyeceğiz

Onur DURMUŞ

Aybastı Perşembe Yaylası’nda Korgan-Aybastı-Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu’nun düzenlediği “Yaylalarımıza dokunma” sloganıyla yapılan ‘Madene hayır’ mitinginde bölge halkı ve doğa savunucuları tek ses oldu.

Binlerce kişi, son dönemde artan vahşi madencilik faaliyetinin bölgenin doğası ve insan yaşamı üzerinde telafisi güç tahribatlara neden olacağını belirterek ‘‘Madenlere hayır’’ dedi.

KORUMAK ZORUNDAYIZ

Platform öncülüğünde dün düzenlenen mitingde yaylaların yok olmasına karşı ses yükseltildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylem Perşembe Yaylası’ndaki Er Meydanı alanında gerçekleştirildi. Mitingde Korgan-Aybastı-Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Özdilek Erdoğan, Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Belediye başkanları konuşma yaptı. Mitinge CHP Ordu milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ve Seyit Torun da katıldı.

Korgan-Aybastı-Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Özdilek Aydoğan yaptığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verdi: “Gelecek kuşaklarımıza bırakabileceğimiz yegâne mirasımız yaylalarımızı, meralarımızı, ormanlarımızı yani yaşam alanlarımızı koruyup kollamak zorundayız. Soframızda kardeşçe bölüşmeye devam edeceğiz. Tek koşul mücadele etmek! Yaylalarımıza sahip çıkmak. Şirket ve izin verenler ayak basacak yer bulamayacak. Ruhsatı da yırtacağız, izin verenlerin yüzünü de kızartacağız.”

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AKP’Lİ BAŞKAN ALANI TERK ETTİ

Eyleme katılan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, konuşmacı Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük’ün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in neden mitingde bulunmadığını sormasının ardından ekibiyle birlikte Perşembe Yaylası’ndaki miting alanını terk etti. Alandan ayrılırken konuşan Gündoğar eylemi düzenleyenler için tehdit niteliğinde bir açıklama yaparak platform üyelerini kastederek “Bundan sonra Aybastı’ya gelsinler de göreyim” dedi.

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DİRENİŞ BİTMEDİ

Ordu’nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Korgan ve Aybastı ilçelerindeki yaylalar, maden arama tehlikesiyle karşı karşıya. Yerel halk ve çevre örgütlerinin yoğun çabaları sonucu mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak mücadele henüz bitmedi.