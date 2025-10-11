Ülkede olanlar sadece iç mesele değil

Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’na katıldı.

Özel, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin takibi için Sosyalist Enternasyonal bünyesinde oluşturulacak bir komisyonun kurulması önerisinde bulundu.

Ankara ve İstanbul’daki gelişmelerin Madrid’i; Madrid’deki gelişmelerin Kiev’i, Rabat’ı ve Gazze’yi; Rabat’taki gelişmelerin, Stockholm’ü ve Brezilya’yı etkilediğini ifade eden Özel, "Bizi enternasyonal yapan da bunun ta kendisidir. Türkiye’de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir" sözlerine yer verdi.

CHP'nin, bugün yapılan tüm genel seçim anketlerinde açık farkla birinci parti olduğunu sözlerine ekleyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Toplumun tümünü baskı altına alan bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Bu saldırılar, 19 Mart 2025’te bir siyasi iktidarın, rakiplerine yönelik darbe girişimine kadar uzanmış ve Türkiye’de geleceğin iktidarına, geleceğin Cumhurbaşkanına darbe yapılmıştır."

İDDİANAME HAZIRLANMADI

19 Mart darbesinin sürdüğünü vurgulayan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dâhil 17 belediye başkanı ve çok sayıda siyasetçi, bürokratın 200 günü aşkın süredir hapiste tutulduğunu anımsattı.

SAĞ POPÜLİZME GEÇİT YOK

Popülizmin, aşırı sağın, otoriter liderlerin Avrupa’dan Amerika kıtasına, Asya’dan Afrika’ya, dünyanın pek çok yerinde yayılıp ve güçlendiğini belirten Özel, "Otoriterlik küresel bir sorun haline gelmişse, demokratlar arasındaki dayanışma da küresel olmak durumundadır. Bu bağlamda, Sosyalist Enternasyonal ile Progressive Alliance’taki yoldaşlarımız, omuz omuza vermelidir. Dileğimiz bu iki önemli platformun güçlerini birleştirmesidir. Bu konuda, dünyadaki tüm sol, sosyalist yapılar tarafından emeği, mücadelesi takdir gören Pedro Sanchez’in Sosyalist Enternasyonel’de başkanımız olması, büyük bir fırsattır" diye konuştu.

Özel, İsrail ve Hamas arasından varılan ateşkes anlaşmasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de tam iki yıldır insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç soykırımlarından biri yaşanmaktadır. Geldiğimiz aşamada bizi tatmin etmese de Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bizim bu anlaşmaya verdiğimiz onay, bir zamanlar Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, ‘Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir’ görüşüyle uyumlu bir onaydır. Çekincemiz ise, Netanyahu’ya ‘savaş kahramanı’ diyerek, İsrail’in soykırım politikalarını destekleyen, Gazze’nin tamamen boşaltılması gerektiğini bile açıkça savunabilmiş Trump yönetimine olan güvensizliğimizdir”

MÜCADELEYİ BÜYÜTME ZAMANI

Buradan tüm dostlarımızı, Pazar günü Türkiye dışına taşarak, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenleyeceğimiz 61’inci demokrasi eylemine, büyük mitingimize davet ediyorum. Mücadelemiz daha adil, daha özgür ve daha barışçıl bir dünya için büyüyerek devam edecektir. Teşekkür ederim."

DAYANIŞMA MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme toplantının da yapılacağı İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nde, heyetlerarası olarak gerçekleşti. Sanchez görüşmede, seçim güvenliği konusunda kardeş partilerin birbirine destek olmasının önemine işaret ederek, kurulacak yapıda CHP’nin kapasitesi, tecrübesi ve örgütüne ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayrıca sol, sosyalist ve sosyal demokrat politikalar üzerine bir düşünce kuruluşu kurulmasının da önemine değindi. Pedro Sanchez, Türkiye’deki siyasi tutukluların durumunu yakından takip ettiklerini belirterek Özel’e dayanışma mesajı verdi.

Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. (Fotoğraf: X/@CHP)

19 MART SONRASI ANLATILDI

CHP lideri Özel, tüm ülkelerde özgür ve güvenli seçimlerin önemine dikkat çekerek, CHP’nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu vurguladı. Özel, ayrıca 19 Mart sürecine ilişkin olarak, iktidarın bir ay içinde delilleri ortaya koyacağını açıklamasına rağmen 200 günden fazla süre geçmesine rağmen herhangi bir kanıtın sunulamadığını, iddianamenin yazılmadığını hatırlattı. Bu süreçte, kendisine saldıran iki çocuğunu öldüren bir katilin serbest bırakılması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 5.000 polisle ablukaya alınması ve seçilmiş bir il başkanı yerine kayyum atanması gibi hukuksuzlukların devam ettiğini belirtti. Özel, baskılara karşı demokrasi dayanışmasının önemine işaret etti.