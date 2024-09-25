Ülkede orta gelirliler eriyor

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Dünyanın en büyük sigorta kartellerinden Alman Allianz tarafından yayınlanan Küresel Varlık Raporu'na göre kişi başına servet baz alındığında dünya genelinde 46'ncı sırada yer alan Türkiye'de orta sınıftaki küçülme dikkat çekiyor.

Allianz'ın raporu Türkiye'de geçen yıl özel hanelerin servetinde yüzde 68,7'lik bir artış yaşandığını ve bu servetin toplamda 381 milyar euroya yükseldiğini ortaya koyuyor. Ancak dünya genelinde yüzde 64,6 enflasyona sahip Kolombiya ile birlikte Türkiye de, resmi rakamlara göre yüzde 68'lik enflasyonla bir hiperenflasyon ülkesi olarak değerlendiriliyor. Bu da yaşanan servet artışının enflasyondan arındırıldığında kayda değer bir oranda olmadığını gösteriyor.

Deusche Welle'deki habere göre raporun dikkat çekici bir başka noktası ise Türkiye'nin aralarında Brezilya, Hindistan, Rusya, Endonezya ve ABD'nin de olduğu 15 ülke ile birlikte "orta sınıfın küçüldüğü" ülkeler arasında gösteriliyor olması.

Raporda özel hanelerin dünya genelinde sahip olduğu servet, 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 7,6 artarak 239 trilyon euroya yükseldi. Geçen sene hisse senetlerinin borsalarda yükselişe geçmesi sebebiyle 2024'te de servet artışı tahminen yüzde 6,5 oranında devam edecek.

Almanya'daki özel hanelerin serveti geçen yıl yüzde 6,8'lik artışla 7 trilyon 953 milyar euroya yükseldi. Almanya'da yaşayanların alım gücü de korona pandemisinden önceki son yıl olan 2019'a kıyasla yüzde 1,7 oranında düştü. Almanya, kişi başına ortalama 69 bin 60 euro net maddi servet ile dünyanın en zengin 20 ülkesi sıralamasında 18. sırada yer alıyor.