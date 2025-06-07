Ülkede yüksek seyreden gıda fiyatları dünyada gerilemede

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'de yüksek seyrine devam eden gıda fiyatları, dünyadaki gerileyişini de sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda endekslerinde düşüş açıklarken ülkede yükseliş yüzde 32.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, geçen aya göre yüzde 0,8 azalışla 127,7 puan oldu. Böylece fiyatlar, nisana göre düşerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında FAO Tahıl Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, tüm temel yağ türlerinde düşüşle birlikte yüzde 3,7 geriledi. Şeker fiyatlarında da yüzde 2,6 oranında düşüş hesaplandı. Büyükbaş et fiyatlarındaki artış, Et Fiyat Endeksi'nin de yüzde 1,3 artmasına neden oldu. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise yüzde 0,8 yükseldi. FAO ayrıca, dünya genelinde tahıl üretiminin artması öngörüsünde bulundu.

Dünyada düşen fiyatlara rağmen Türkiye zirveyi korudu. Türkiye, gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken en yakın ülke olan Estonya ve Letonya'da güncel gıda enflasyonu yüzde 7,3. Türkiye'deki resmi gıda enflasyonu, en yakın ülkelere 4,4 kat fark attı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun güvenilir olmayan resmi enflasyon oranlarına göre gıda fiyatları mayısta uzun süre sonra ilk kez düştü. TÜİK'e göre aylık yüzde 0,7 gerileyen gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise hâlâ yüksek seyrediyor. Mayısta yıllık gıda enflasyonu yüzde 32 olarak açıklanırken bu ayın zam şampiyonları arasına gıda ürünlerinden yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri, yüzde 8,26 ile taze meyveler ve yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri girdi.