Ülkedeki turist sayısı geriledi

EKONOMİ SERVİSİ

Turizm sezonunun açılmasına rağmen geçtiğimiz ay ülkeye gelen turist sayısı azalış kaydetti. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre; 2025 yılı Mayıs ayında ülkeye 5 milyon 37 bin 447 turist girdi. Ocak-Mayıs döneminde ülkeye gelen turist sayısında geçtiğimiz yılın aynı döne mine göre yüzde 0,99 azalış kaydedildi.

Bu dönemde ülkeyi ziyaret eden yabancıların sayısı 15 milyon 627 bin 456 oldu.