Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ülkedeki turist sayısı geriledi

Güncel
  • 24.06.2025 09:58
  • Giriş: 24.06.2025 09:58
  • Güncelleme: 24.06.2025 10:00
Ülkedeki turist sayısı geriledi
Fotoğraf: DHA

EKONOMİ SERVİSİ

Turizm sezonunun açılmasına rağmen geçtiğimiz ay ülkeye gelen turist sayısı azalış kaydetti. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre; 2025 yılı Mayıs ayında ülkeye 5 milyon 37 bin 447 turist girdi. Ocak-Mayıs döneminde ülkeye gelen turist sayısında geçtiğimiz yılın aynı döne mine göre yüzde 0,99 azalış kaydedildi.

Bu dönemde ülkeyi ziyaret eden yabancıların sayısı 15 milyon 627 bin 456 oldu.

BirGün'e Abone Ol