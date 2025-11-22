Ülkeden kaçmıştı: Başsavcılık, Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirtildi.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA KARARI VERİLDİ

Açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı duyuruldu.

Ayrıca, şüphelinin taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.