Ülkenin aynası

Hazırlayan: Eren TUTEL

Spor hayatın her alanına girmiş önemli bir olgu. Şüphesiz siyaset de bunun dışında değil. Gücü elinde bulunduran siyasilerin sporu önemli bir enstrüman haline getirmesi tarih boyunca karşımıza çıkar. Günümüzde özellikle “Siyaset spora karışmamalı” klişesi sıklıkla dile getirilirken bu sözün hiçbir gerçekliliğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Elbette Türkiye gibi yıllardır bir parti tarafından yönetilen ülke siyasi izleri spor sahalarına taşıyor. 2024 halk için yoksulluk ve ekonomik krizin sebep olduğu travmalarla geçerken spor sahaları da Rejim’in çürüttüğü sistemin bir yansıması oldu.

Şike iddialarının kol gezdiği, sahalarda şiddet olaylarının eksik olmadığı, yasa dışı bahisçilerin elini koluna sallayarak gezdiği bolca çirkinliğin konuşulduğu bir yılı geride bıraktık. Bu çürümüş sistemin içinde sporcuların tüm çabalamasına rağmen Paris Olimpiyatı’nda altın madalya çıkaramadık ve 1984 Los Angeles’tan sonra ilk kez bir olimpiyattan altınsız döndük. Rejimin sebep olduğu bütün olumsuzluklara rağmen önemli başarılar da elde edildi. Paralimpik Oyunlarda kazanılan rekor sayıda madalya, EURO 2024’teki çeyrek final yıl boyunca yüzümüzü güldüren gelişmelerdi. 2024’e yaşananları elimizden geldiğince özetlemeye çalıştık.

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PARALİMPİKTE GURUR TABLOSU

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atarak toplam 28 madalya kazandı. Bu madalyaların 6'sı altın, 10'u gümüş ve 12'si bronz olarak kaydedildi. Bu başarı, Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Kadın Golbol Ulusal Takımı, üst üste üçüncü kez altın madalya kazanarak tarihe geçti. Türkiye, genel sıralamada 23. sırada yer aldı.

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EURO 2024 UMUT AŞILADI

Türkiye Ulusal Futbol Takımı, EURO 2024'te sergilediği performansla dikkat çekti. Portekiz, Çekya ve Gürcistan’ın bulunduğu F Grubu’nda Gürcistan ve Çekya’yı mağlup ederek çıkan kırmızı-beyazlılar son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşan ulusal takım, 1-0 öne geçmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Türkiye, turnuva boyunca sergilediği mücadeleci oyunla uluslararası arenada saygı kazandı.

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SAHALARDA ŞİDDET HİÇ EKSİK OLMADI

• Futbol başta olmak üzere birçok branşta maçlarda istenmeyen olaylar yaşadı Mart ayında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıkan olaylar, saha içindeki gerilimin tribünlere yansımasını gösterdi. Taraftarların sahaya girmesi ve futbolculara saldırması, spor alanlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

• Mayıs ayında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan yönetici gerilimleri sahaya yansıdı. Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maç sonrası iki takımın yöneticileri saha içinde kavga ederken tırmanan gerilim iki taraf arasındaki husemeti iyice büyüttü.

• Şiddet, sadece futbolla sınırlı kalmadı. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Bahçelievler Belediyespor arasında 20 Ekim 2024 tarihinde oynanan Sultanlar Ligi maçında, protokol tribününde yaşanan gerginlikler nedeniyle karşılaşma yaklaşık 40 dakika durakladı. Olayların başlangıcında AKP’li belediye başkanı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın Beşiktaşlı yöneticilere hakaret etti. Olaylar sırasında bazı taraftarların da yaralandı. Beşiktaş Kulübü, yaşananları kınayarak, Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını eleştirdi.

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OLİMPİYAT 40 YIL SONRA ALTINSIZ

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanamadan organizasyonu tamamladı. 1984 Los Angeles olimpiyatından sonra ilk defa altın madalya kazanamayan organizasyon Türkiye’yi temsil eden sporcular 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Gümüş Madalyalar

• Atıcılık: Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, karma 10 metre havalı tabanca kategorisinde.

• Boks: Hatice Akbaş, kadınlar horoz sıklet kategorisinde. Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar sinek sıklet kategorisinde.

Bronz Madalyalar

• Okçuluk: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış’tan oluşan erkekler takım kategorisinde.

• Güreş: Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar serbest 68 kg kategorisinde. Taha Akgül, erkekler serbest 125 kg kategorisinde.

• Boks: Esra Yıldız Kahraman, kadınlar tüy sıklet kategorisinde.

• Tekvando: Nafia Kuş, kadınlar ağır sıklet 67 kg kategorisinde.

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EROKSPOR’UN TARTIŞMALI YÜKSELİŞİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2023-2024 sezonunun son hafta maçlarında şampiyonluk mücadelesi, saha içinden çok tartışmalı kararlarla gündeme oturdu. Lider Esenler Erokspor’un rakibi Serik Belediyespor, maça U19 takımıyla çıkarken, Vanspor FK bu durumu protesto ederek Bursaspor ile oynadığı maçın 22. dakikasında sahadan çekildi. Erokspor, Serik Belediyespor’u 6-0 yenerek sezonu lider tamamladı ve 1. Lig’e yükseldi. Vanspor FK ise 78 puanla ikinci sırada kalarak play-off oynamaya hak kazandı. Ancak Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, yaşananları “Türk futbolunun kara günü” olarak nitelendirerek, adaletsizlik iddialarını gündeme taşıdı.

"Proje takımı var, benim mahalli takım olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım: O da Erokspor"

Recep Tayyip Erdoğan, 2020

PROJE TAKIM

Serik Belediyespor’un U19 kadrosuyla sahaya çıkma kararı, "etik dışı" olduğu gerekçesiyle yoğun eleştiriler aldı. Vanspor FK, bu kararın şampiyonluk yarışını doğrudan etkilediğini savundu. TFF, Vanspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk ederek 3-0 hükmen mağlubiyetine ve 3 puan silme cezasına hükmetti. Erokspor’un AKP ile ilişkisi ise dikkat çekiyor. Kulübün, AKP’li Esenler Belediyesi’nin yoğun desteğiyle maddi olarak güçlendi. 2017 yılında şirketleşen ve Başakşehir Futbol Kulübü’nün pilot takımı olarak yapılandırılan Erokspor, merkezini Esenler’e taşıyarak Esenler Erokspor adını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Erokspor’u "proje takımı" olarak nitelendirmiş ve kulübün başarısı için destek çağrısında bulunmuştu.

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MAFYA AĞIZLI CİNSİYETÇİ BAŞKAN

2024’te TFF’nin çok eleştirilen eski başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de son yılıydı. Seçimden galip çıkan ise bir dönem Trabzonspor başkanlığı da yapan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Hacıosmanoğlu 28 Ekim 2015’te Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan maçtan sonra "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım” ifadelerini kullanmıştı. Hacıosmanoğlu ayrıca mafyavari tavırlarıyla tanınıyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu

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ELLERİNİZDEKİ KANI HİÇBİR ŞEY TEMİZLEMEZ

Duymadılar, görmediler, bilmediler… Yıllar geçti ama üç maymunu oynamaktan vazgeçmediler. 2024’te de ne duyabildiler, ne gördüler, ne de bildiler. Üç fiilsizlik hali ve üç kurum: FIFA, UEFA ve IOC. Modern sporu yöneten bu ‘üç kardeş’, kurulduğu günden bu yana şiddet, faşizm, zorbalık ve katliamlara karşı sessiz kalmayı tercih etti, hep güçlünün yanında durdu.

Sahaya çıkarken sporculara “Irkçılığa dur de” pankartları taşıtıp ayıplarını örtmeye çalışan bu zihniyet, bir yıldır Filistin’de soykırım uygulayan İsrail’e karşı ise tamamen sessiz. On binlerce insanın hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin yerinden edildiği bu kirli katliama karşı gözlerini kapatan bu kurumlar, bu satırların yazıldığı ana kadar savaş suçlusu İsrail’e yönelik tek bir yaptırım dahi uygulamadı.

İsrail, Paris Olimpiyatları’na büyük zorluklarla katılabilen sekiz Filistinli sporcunun gözleri önünde bayrağını dalgalandırdı. EURO 2024’e katılma hakkı elde etseydi orada da sahne alacaklardı. Dahası, kulüplerin temsil edildiği platformlarda İsrailli takımlar hâlâ yarışabiliyor. Hatta Beşiktaş’ın evinde oynaması gereken bir Avrupa Ligi karşılaşmasını (sözde Filistin halkının savunucusu olduğunu iddia eden AKP rejimiyle iş birliği yaparak) başka bir ülkede oynatacak kadar güç sahibiler.

SPORCULAR KATLEDİLDİ

İsrailli futbolcular ise attıkları gollerden sonra bayraklarını sergileyip şov yapacak kadar pervasız. Çünkü onları cezalandırabilecek bir mekanizma yok. Ağustos 2023’te gelen bilgilere göre İsrail, 84’ü çocuk olmak üzere 418 Filistinli sporcuyu katletti. Bunlar sadece birer sayı değil, umutları ve hayalleri olan insanlardı. İsrail öldürdü, “üç kardeş” ise akladı. Akan kana onlar da ortak oldu.

Peki, 2022’de Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın durumu ne? Rusya hâlâ kara listede. Turnuvalara katılmayı bırakın, Rus sporcuların bazılarına nefes alma hakkı bile tanımayan katı yaptırımlar uygulanıyor.

Özetle, sporu yönetenlerin umursamaz ve ikiyüzlü tavırlarla hayatlarına devam ettiği bir yılı daha geride bıraktık. Üstelik bundan en ufak bir pişmanlık dahi duymadan.

2025’in daha iyi bir yıl olması ve “üç maymun”ların sayısının azalması dileğiyle…