Ülkenin cezaevleri tutukluları öldürüyor

HABER MERKEZİ

Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Rojhat Burakmak şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Cezaevi idaresi Burakmak’ın yaşamına son verdiğini iddia etti.

Ülkedeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine her gün bir yenisi ekleniyor. Ülkenin en sorunle yerlerinden birisi haline gelen cezaevlerinde ölümler de yaşanıyor. MED-TUHADFED verilerine göre cezaevlerinde 2021 yılında 52, 2022 yılında 78, 2023 yılında 43, 2024 yılının ilk altı ayında ise 26 kişi yaşamını yitirdi. Adalet Bakanlığının verilerine göre ise 2018-2023 yılları arasında toplam 2.258 mahpus cezaevlerinde yaşamını yitirdi.

Son olarak Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Rojhat Burakmak şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 2023’te “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Burakmak hakkında aynı iddia ile dava açıldı. Şırnak Cezaevi’nde 11 ay tutulan Burakmak hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Ekim 2024’te beraat kararı verilerek, tahliye edildi. Savcının itirazı ardından Burakmak hakkında verilen beraat kararı Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Burakmak’ın “devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla yargılanması gerektiği vurgulanan bozma kararıyla birlikte tutuklama kararı da verildi. Yeniden tutuklanan Burakmak’ın 4 aydır Diyarbakır 2 No’lu Cezaevi’nde tutulduğu öğrenildi.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi Burakmak hakkında yapılan yeniden yargılamada 15 Nisan’da İstinaf’ın bozma ilamını esas alınarak, “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cezaevi idaresi tarafından Burakmak’ın 18 Nisan gecesi cezaevinde yaşamına son verdiği iddia edildi. Tek kişilik hücrede kaldığı belirtilen Burakmak’a dair hazırlanan ölüm raporu da "intihar" üzerinden hazırlandı.

Sabah saatlerinde cenazesi ailesi tarafından alınan Burakmak, Amed’de defnedildi. Burakmak için Temira Yasevi’nde taziye kuruldu.