Ülkenin dört bir tarafı alev alev yanıyor: Hava araçları yok

HABER MERKEZİ

Sakarya’dan Bilecik’e, Balıkesir’den Antalya’ya Aydın’dan Bolu ve İzmir’e onlarca kentteki yangınlar yetersiz müdahaleler nedeniyle binlerce hektarlık alanları küle çevirdi.

Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son iki günde 150 yangının çıktığını ve sadece cumartesi 83 yangının başladığını belirtti. Bakan, bu yangınların bir kısmının kontrol altına alındığını söyledi.

En büyük hasar Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan ve günlerce süren yangında yaşandı. 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle iki kentte de pek çok yerleşim birimi tahliye edilirken alevler 3’üncü günde kısmen kontrol altına alınabildi.

Bugünün BirGün'ü

İstanbul, Eskişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın bölgesinde açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çok acil hava araçlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Subaşı, şunları söyledi: "Gölpazarı ve Osmaneli’e de yangınlar sıçradı. Gölpazarı’nda 14 köyü tahliye edildi, 3 köy de yandı. Hava araçlarına ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz çünkü bölgeye itfaiye araçları giremiyor. Yoksa ciğerlerimiz yok olacak.”

MAHALLELER BOŞALTILDI

Ülkenin dört bir tarafında peş peşe çıkan yangınlar yürekleri ağızlara getirirken Akhisar, Göynük ve Osmaneli, Antalya, Maraş, Çanakkale’deki yangınlar dün de sürdü. İzmir’in Menderes, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerinde çıkan yangın kısa sürede çevre birimlere yayıldı. Menderes’te 5 mahalle birden tahliye edildi.

BAKAN ‘RABBİN LÜTFU’ DEDİ

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik’e sıçrayan alevlere ilişkin konuşan Bakanı Yumaklı, yangının şiddetlendiği anlarda yağmur yağmasını “Rabb’imin lütfu” olarak değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise orman yangınları ile ilgili, soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç ayrıca Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nin yangın nedeniyle boşaltıldığını, 1081 tutuklu ve hükümlünün çevre illere nakledildiğini açıkladı.

***

HER YAZ YAŞANAN ACILARDAN HİÇBİR DERS ÇIKARILMIYOR

Türkiye’nin ciğerleri yanarken iktidarın her yıl tekrarlanan acılara göz yumduğunu söyleyen CHP’li Ayhan Barut, “Maalesef iktidar oralı olmuyor. İktidarın yeterli önlemleri almaması, yetersiz kalması, yangın sezonuyla alakalı kalıcı adımlar atmaması kabul edilemez" dedi. Tüm bu olan bitene, yaşanan acılara rağmen iktidarın hâlâ gerekli dersleri çıkarmadığını kaydeden Barut, "Yapılması gerekenler açık. Derhal 1 Mayıs - 1 Kasım tarihlerini kapsayan yangın sezonu tanımı değiştirilmeli. Planlama tüm yıla yayılmalı. Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi arttırılmalı, Türk Hava Kurumu da desteklenerek aktif biçimde yangın mücadelesine dahil edilmelidir" şeklinde konuştu.

***

GÜCÜNÜZÜ MUHALEFETİ SUSTURMAYA HARCAYIN!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki hücresinden Türkiye’nin dört bir yanında devam eden yangınlara ilişkin olarak bir mesaj paylaştı. "Yanıyoruz!" diyen İmamoğlu, iktidara seslenerek, "Gücünüzü, milletin gerçek sesi olan muhalefeti susturmaya harcamak yerine, ülkenin dört bir yanını saran alevleri söndürmeye harcayın" dedi. İmamoğlu mesajında şunları söyledi: “Cezaevinden ormanları saran alevleri izliyorum, içim yanıyor. Her yıl aynı kabus: Liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık… Göz göre göre gelen felaketlere yine seyirci kaldınız. Yanıyoruz! Ormanlarımızla birlikte içinde barınan binlerce can, yaşam alanları yok oluyor. Bu yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi de küle çeviriyor. İktidar, her yıl bu sınavdan sınıfta kalıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekliyor. Ama tablo değişmiyor. Ardından göz boyama seremonileri, göstermelik ağaç dikme törenleriyle vicdan temizleme tiyatroları sahneleniyor. İklim krizi nedeniyle sıcaklıklar olağanüstü seviyelere çıkarken, ‘geliyorum’ diyen bu felakete kulaklarınızı tıkayamazsınız. Eski tartışmalarla zaman kaybetmek yerine bilimin sesine kulak vermek, hazırlığı bugünden yapmak zorundasınız. Çünkü doğa ihmali affetmez, bedelini hep birlikte öderiz.”