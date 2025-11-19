Ülkenin dört bir yanında sokağa çıktılar: Daltonlar çete liderinin doğum gününü uzun namlulu silahlarla "kutladı"

Daltonlar çetesi üyeleri çetenin lideri olan "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir’in doğum günü nedeniyle ülkenin birçok noktasında sokakta havaya ateş açtı.

İnternette paylaşılan videolara göre hem ülkenin birçok noktasında hem de yurtdışında çete üyeleri Can Dalton’un doğum gününü havaya silah sıkarak kutladı.

İstanbul Pendik’te paylaşılan bir videoda yüzü maskeli silahlı gruptan bir kişi “Biz sana gönül verdik, rabbim sana uzun ömür versin. Doğum günün kutlu olsun İstanbul’un sefiri Can Dalton” dedi. Ardından grubun tamamı ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı.

İstanbul’da Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Maltepe, Bağcılar, Mahmutbey, Şirinevler’de bunun yanı sıra Mardin ve İzmir’in yanı sıra yurtdışından da videolar paylaşıldı.

CAN DALTON KİMDİR?

Daltonlara ilişkin hazırlanan iddianameye göre Can Dalton henüz 1997 doğumlu. Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt bölgesinde hakimiyet kurmak için yoğun faaliyet yürüttüğü iddia edilen Can Dalton İstanbul'da gerçekleştirdiği Gökhan Demirci'nin öldürülmesi eyleminden sonra Gürcistan'a kaçtı.

Rusya’da cezaevinde olduğu bilinen Can Dalton hakkında kırmızı bülten düzenlenmişti.

DALTONLAR

İddianamede, Daltonlar’ın üç ayrı eylem stratejisinin olduğu öne sürülüyor:

Birincisi, maddi durumu iyi iş adamı ve esnaflara yönelik yurtdışı hatlar ve sosyal medya uygulamaları üzerinden 'haraç, sokak hakkı, koruma parası, hükümlü parası, ceza' gibi söylemler ile yağma girişimi. İkincisi hasım suç örgütlerine yönelik silahlı veya bombalı saldırılar. Üçüncüsü ise taşeron şekilde üçüncü kişilere yönelik gerçekleştirilen silahlı eylemler.

Çete son olarak Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın kilit isimlerinden olan Ülkücü Avukat Serdar Öktem’e yönelik suikastla gündeme gelmişti.