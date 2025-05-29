Ülkenin dört yanı şirketlerce kuşatıldı

Sivas Çevre Platformu, Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan ve bir işçinin ölümüne, iki işçinin yaralanmasına neden olan faciaya ilişkin "Yeni Soma’lar, yeni İliç’ler, yeni Zara’lar yaşamamak için, maden şirketlerinin yasal veya kayıt dışı yöntemlerle yaşam alanlarımızı yok etmesine dur demenin vakti geldi de geçiyor" açıklamasını yaptı.

BÖLGE HALKI İSTEMİYOR

Platform üyeleri dün Sivas kent meydanında bir araya gelerek "Ülkene, çevreye, doğaya ve geleceğine sahip çık", "Vahşi madencilik durdurulsun" yazılı döviz ve pankartları açtı. Yapılan açıklamada, "Özellikle 23 yıldan beri bu ülkeyi yöneten AKP döneminde "Maden Yasası"nda yapılan değişikliklerle Ülkemiz adeta yerli ve yabancı şirketlerin işgali altında" denildi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Gücünü siyasi iktidardan alan şirketler bir taraftan yaşam alanlarımızı yok ederken, diğer taraftan daha fazla kâr elde etmek için işçinin can güvenliğini hiçe sayarak yüzlerce insanın katline sebep olmaktadırlar. Bu gidişata dur demek için yaşam alanlarını savunanlara ise aynı Metin Lokumcu ve Reşit Kibar gibi ölümü reva görmektedirler. Söz konusu patlamanın perde arkası ise oldukça tanıdık. Kâr hırsıyla yapılan devasa kapasite artışını sağlayabilmek için, usulsüzce yapılan patlatmalar, usule uygun olmayan patlatma seçimi, yine madenin sahibi Fahrettin Kıtlık 2009’da ‘ÇED gerekli değil’ kararıyla maden faaliyetlerine başlıyor. Patlamadan sonra maden sahibi Fahrettin Kıtlık, ‘Bizim ocağımız kapalı, olanlar bilgim dışında’ derken, biz de soruyoruz. Eğer çalışma yok ise neden ocakta işçiler var ve çalışıyor? Sık aralıklarla kapasitenin yüz katı artırıldığı, bilirkişi keşfinde ise şirketin proje sahası dışına çıkıp, kaçak kömür ürettiğini, güvencesiz kaçak işçi çalıştırdığı ortadadır. Bu hukuk dışılığa son vermek için sorumluların yargılanarak hesap vermeleri, söz konusu Bolucan, Kardere, Söğütözü köylerini kapsayan bölge halkının istemediği madencilik faaliyetleri zaman geçirilmeden durdurulmalıdır."

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Öte yandan DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, maden faciasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Fırat, Kurum’a "ÇED gerekli değildir’ kararı verilmişse hangi gerekçelerle verildi? Bu devasa maden ocağında en son ne zaman denetim yapılmıştır?" sorularını sordu.

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AVUKAT ATAL, BERAAT ETTİ

Çevre Avukatı İsmail Hakkı Atal, İliç Asliye Ceza Mahkemesi’nde Anagold Madencilik Çöpler Altın Maden sahasındaki siyanür sızıntısı ve maden sahasının bulunduğu yerin deprem riski konusuna ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Avukatlar "Uyarıyı dinleseydi felaket olmazdı" dedi.