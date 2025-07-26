Ülkenin geleceği küle dönüyor!

Haber Merkezi

Ormanlık alanlarda yapılaşma, iklim krizi, işçi ve ekipman yetersizliği, iktidarın önlem almaması gibi bir dizi sebep ormanları kül etmeye devam ediyor. Yangınlar mücadeledeki en büyük zaaf her yıl olduğu gibi iklim krizine karşı hazırlıksızlık, yeteri kadar işçi alımının yapılmaması ve verilen eğitimlerin yetersizliği.

Bu yıl sadece Ege ve Akdeniz değil, başta İç Anadolu olmak üzere birçok bölgede peş peşe alevler yükseliyor. Bilecik’te 5 gün önce başlayan orman yangını sabah itibariyle kontrol altına alındı. Sakarya Geyve’de 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı.

Eskişehir’de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını ise ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı.

Antalya’da ise korkutan yangınlar sürdü. 4 yangından sadece ikisi kontrol altına alınabildi.

YERLEŞİM YERİNDE

Diğer yandan, Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi Değirmendere mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında yerleşim yerlerine yakın noktada başlayıp, kızılçam ormanına sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 4 helikopterin yanı sıra karadan da çok sayıda ekip çalışmalara katıldı. Yangının tehdit ettiği 4 evdeki 18 vatandaş tahliye edildi.

SARAY’DAN YANGIN SÖNMEZ

Öte yandan, uzun yıllardır orman yangınları karşısında çaresiz kalan iktidar, ormanlık alan bitmeden harekete geçmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

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EKSİK, YETERSİZ, ZAYIF!

Yangın çıkmadan önlem alınması gerekirken tüm enerjisini yangın çıktıktan sonra söndürmeye harcayan iktidar bu politikada da başarısız oluyor. Her yıl binlerce alan iktidarın beceriksizliği karşısında kül oluyor.

Uzmanlar, yangın sayısını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirirken yangınlar mücadelede de eksiklikleri ve yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor.

• KARADAN MÜDAHALE EKİBİ YETERSİZ, EĞİTİMLER ZAYIF

Yangın söndürme ekiplerinin büyük bölümü ya yetersiz sayıda ya da eğitimsiz personelden oluşuyor. Hâlen yangına hassas bölgelerde arazözler 2 kişiyle olay yerine gidiyor; oysa asgari standart en az 5 kişi.

• HAVA ARAÇLARI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Uçak ve helikopterler destek sunar, ama yangın karada kazanılır. Ancak karadaki ekip sayısı, planlama ve arazi bilgisi hava gücüyle desteklenmediğinde müdahale etkisiz kalıyor.

• EĞİTİM MERKEZLERİ YENİDEN AÇILMALI

Kapalı durumdaki yangın eğitimi merkezleri örneğin

Buca-Tınaztepe yeniden açılmalı. Yangın müdahalesi mevsimlik iş değil, profesyonel ve süreklilik gerektiren bir uzmanlık alanı olarak ele alınmalıdır.

• KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ SAĞLANMALI

Yerel yönetimler, ormancılık teşkilatı, STK’lar ve tesis işletmecileri arasında yangın sonrası süreçte etkili bir koordinasyon sağlanamıyor. Kurumlar arası iş birliği sadece toplantı değil, sahaya yansıyan uygulamalarla sağlanmalıdır.

• RİSKLİ ALANLARDA HAZIRLIK EKSİK

Enerji iletim hatları, maden sahaları, turizm bölgeleri gibi orman içi kullanım alanlarında yangın öncesi temizlik, şerit açma ve bakım faaliyetleri düzenli yapılmıyor. Bu alanlar yangına davetiye çıkarıyor.

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2 BİN 619 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Sakarya’da 350, Bilecik Osmaneli’nde 1105, Afyon İhsaniye’de 58, İzmir’in Bayındır‘da 100, Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden 1006 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşın ise güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Ayrıca Sakarya-Geyve/Bilecik-Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve 1796 büyükbaş; Eskişehir-Seyitgazi/ Afyon- İhsaniye ilçelerinde 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvanın güvenli bölgeye alındı.