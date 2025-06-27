Ülkenin sahibi Erdoğan değil

Politika Servisi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özel, konuşmasında Erdoğan’ın Avrupa Birliği’nde gerekli baskıyı görmediğini söyledi.

Özel’in konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz 5-6 Mart’ta tam bu salonda yine bir konuşma yapmıştım. Türkiye’deki otoriterleşme eğilimlerinden söz edip, Avrupa güvenliğini de etkileyen gelişmeler hakkında konuşmuştum. Aradan yalnızca üç ay geçmiş olmasına rağmen Türkiye’deki otoriterlik arttı ve artmaya da devam ediyor. Biz bu süreci ‘19 Mart darbesi’ olarak nitelendirdik. Bu tanımlamaya uygun şekilde bir mücadele geliştirmiş durumdayız.

‘1 TEMMUZ’DA YENİDEN SARAÇHANEDEYİZ’

Erdoğan, şu an Türkiye’nin sahibi gibi davranmaktadır. Maalesef Avrupa’daki ülkeler o ülkelerin yöneticileri Erdoğan’ı alternatifsiz Türkiye’nin lideri gibi gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve ‘Erdoğan’dan başka dünyanın bir seçeneği yok, Erdoğan’dan vazgeçmezler’ izlenimini iç politikada kullanmaya devam etmektedir.

İçinde bulunduğumuz konjonktürde hepimizin güvenlik endişesi içinde olması kadar normal bir şey yoktur. Ama burada çok önemli ve hassas bir nokta var. Güvenlik endişelerini sağcılar kadar dile getirir, onlarla birlikte körükler, bunu ana gündem maddesi yaparsak onların bizi çekmek istediği çukura düşmüş oluruz. Güvenlik endişelerinin çok yüksek sesle konuşulduğu her yerde sağ güçlenir, otoriterler güçlenir. Biz kendi ülkelerimizde otoriter rejimleri, aşırı sağı aşırı güçlendirecek güvenlik paranoyaları üzerinden değil; birleşerek, dayanışarak ve ayrı ayrı güvenlik kaygılarıyla değil; Avrupa’nın güvenliğini hep birlikte güçlendirecek planları hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Ağır cezaya itiraz edildi.