Ülkenin tapusu Diyanet’in: Taşınmaz tahsisinde zirvede

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşınmaz tahsisi yapılan kurum ve kuruluşlar listesinde 2025 yılında da zirveyi kaptırmadı. Diyanet’e tahsis edilen taşınmaz sayısı bin 100’ü aştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilen taşınmaz sayısı ise 13’te kaldı. 2016 ve 2017 yıllarında en çok taşınmaz meslek odaları, vakıf ve derneklere tahsis edilirken 2018 yılı itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı öne geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılında gerçekleştirdiği taşınmaz tahsislerine yönelik veriler belli oldu. 2025 yılında 143 adet hayrat taşınmazın tahsisinin gerçekleştirildiği, tahsisli hayrat taşınmaz sayısı toplamının bin 949’a ulaştığı belirtildi.

BÜYÜK DİLİM DİYANET’E

Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nu ve Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan binalarını da bünyesine katan, yargının iptal kararı nedeniyle sanatoryumdan vazgeçmek zorunda kalan Diyanet İşleri Başkanlığı, hemen her yıl olduğu gibi 2025 yılında da tahsisli taşınmaz listesinde zirveyi kimseye bırakmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılında bin 949’a ulaşan tahsisli taşınmazın yüzde 58’ini Diyanet’e verilen taşınmazlar oluşturdu.

DİYANET LİSTE BAŞI

Diyanet İşleri Başkanlığı, bin 125 tahsisli hayrat taşınmazı ile 16 kurum ve çok sayıda vakıf ve derneğin yer aldığı listenin ilk sırasında yer aldı. Diyanet’in ardından vakıflar, 279 tahsisli taşınmaz ile ikinci sıraya yerleşti. Diyanet ve vakıfların ardından diğer bazı kurumlar ve tahsisli taşınmaz sayıları ise şöyle sıralandı:

• Milli Eğitim Bakanlığı: 180

• Belediyeler: 162

• Dernekler: 68

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 45

• Üniversiteler: 25

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 13

KATLANAN TAHSİS SAYISI

2017 yılında 161 vakıf taşınmazını kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sayıyı sürekli artırdı. Diyanet’e Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen taşınmazların sayısı bazı yıllar itibarıyla şöyle kaydedildi:

• 2019: 899

• 2020: 921

• 2021: 935

• 2022: 961

• 2023: Bin 19

• 2024: Bin 83

• 2025: Bin 125

∗∗∗

DÖRT KOLDAN TAHSİS

Diyanet’e tahsis edilen taşınmazlardan bazıları, kayıtlara şöyle yansıdı:

• 2017 yılında toplam bin 93 imam evi, yaşayan herhangi bir mirasçısı olmadığı gerekçesiyle Diyanet’e tahsis edildi.

• AKP’li Bağcılar Belediyesi, 2009’dan beri İSMEK'in merkezi olan binayı, “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü’ne verdi.

• İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, Fatih Belediyesi’nce müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015'te Diyanet'in bünyesine katıldı.