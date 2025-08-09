Ülkenin tarikata değil bilime ihtiyacı var!

HABER MERKEZİ

Çanakkale’de toplantılarını artıran tarikatlara karşı yurttaşların direnişi artıyor. Nakşibendi şeyhi Mahmud Esad Coşan için bugün Gelibolu Fener Tepesi’nde gerçekleştirecek toplantıya karşı bölge halkı ses yükseltti.

500'e yakın Gelibolulu "Gelibolu'da Tarikat İstemiyoruz" dövizleri taşıyarak "Türkiye laiktir laik kalacak", "Şeriata faşizme, karanlığa geçit yok!" sloganları atarak ilçede yürüyüş yaptı.

Yapılan açıklamada “Tarikatların halkın kullanımına açık olan kamusal alanların içine girerek, güvenlik önlemleri ile kapatılmasına izin vermek istemiyoruz. Laiklik ilkeleri göz ardı edilerek, tarikatlar, cemaatler vb. oluşumlar, cemaat ve tarikat ablaları abileri adı altında okullarımıza, sınıflarımıza kadar girmiştir. Bunlara karşı sesimizi çıkarmadığımız noktada kabule geçmekten başka bir çaremiz kalmaz. Tarikatlar ve cemaatler, Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi STK'ler içerisinde kabul edilebilecek yapılardan değildir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği yaptığı vakıf ve derneklerin tarikat yapılanması içinde olmaları veya tarikatların vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu veya herhangi bir ad altında faaliyet göstermeleri, öncelikle 677 Sayılı Kanun'a aykırıdır. Bu ülkenin tarikatlara, cemaatlere değil bilime, sanata, eğitime ihtiyacı vardır” denildi.