Ülkesinden kaçan İranlı yönetmen Rasulof'un filmi Cannes'da prömiyer yaptı

Son filmini gizlice çektiği için hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ülkeden kaçan İranlı yönetmen Muhammed Rasulof'un filmi, Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.

Son filmini gizlice çektiği için hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ülkeden kaçan İranlı ödüllü yönetmen Muhammed Rasulof'un "The Seed Of The Sacred Fig" adlı filminin prömiyeri, dünyanın en presijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

"The Seed Of The Sacred Fig" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine Avrupa'da sürgünde yaşayan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof da katıldı.

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR

BBC'nin haberine göre; İranlı yetkililer yönetmeni organizatörlerden The Seed of the Sacred Fig adlı filmin festivalden çekilmesini istemeye zorladı ancak o bunu yapmayı reddetti.

51 yaşındaki Rasoulof kaçış rotası hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Yönetmen, "ulusal güvenliğe karşı gizli anlaşma" suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yönetmen sosyal medyada yaptığı açıklamada "Nazik, özverili ve bazen hayatlarını riske atarak sınırdan çıkmama ve zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından güvenliğe ulaşmama yardımcı olan arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ve insanlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.