Ülkesine dönmek istemeyen İranlı akademisyen İstanbul Havaliamanı'nı evi yaptı

Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir ay beklediği İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Kaviani'nin İran'a siyasi yasaklı olduğu için dönmek istemediği belirtildi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti. Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani, ülkesi İran'a da geri dönmek istemedi.

İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, valizini ve çantasını da havalimanındaki bagaj taşıma aracıyla yanında gezdirdi.

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Kaviani, giden yolcu katındaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.

Basın mensuplarının kendisiyle röportaj yapma talebini kabul etmeyen Shiva Kaviani'nin, hakkında çıkan haberler üzerine İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

TERMİNAL FİLMİNİ HATIRLATTI

Kaviani'nin yaşadıkları, akıllara dünyaca ünlü aktör Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Steven Spielberg imzalı Terminal adlı filmi getirdi. 2004 yapımı filmde, Büyük Britanya'ya gitmek isteyen ancak başarılı olamayınca 18 yıl boyunca Paris Charles de Gaulle Havalimanında yaşayan İran vatandaşı Karimi Nasseri'nin gerçek hikayesi senaryolaştırıldı. Filmin baş karakteri olan Viktor Navorski (Tom Hanks), New York'a gitmek istiyor ancak ülkesi Krakozya'da (hayali bir Doğu Avrupa ülkesi) askeri darbe olunca aylarca havalimanı terminalinde yaşamak zorunda kaldı.

DÜNYAYA BİLİM ANLATTI

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.

MHP ETKİNLİĞİNE KATILMIŞ

İranlı akademisyen 2014’te Türkiye’ye gelmiş; MHP’nin verdiği bir yemeğe de katılmıştı. Adana’ya özel bir davet için gelen ve daha sonra Karaisalı ilçesine giden Kaviani, Karaisalı Belediyesi’nin Atatürk Parkı içinde düzenlenen aşure etkinliğine katılmıştı. Hakkında çıkan bu konudaki haberlerde Hollandalı olduğu iddia edilen Kaviani’yi dönemin MHP Adana Kadın Kolları Başkanı Ayla Gül Emrahoğlu partisine öğle yemeğine davet etmişti. Azerice konuşan ve MHP’li kadınlarla birlikte yemek yiyen Dr. Kaviani’ye Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Türk Bayrağı rozeti takmıştı. Kaviani burada bozkurt ve barış işareti yapmıştı.